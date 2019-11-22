Linha Verde: infratores serão multados em R$ 130 a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (25), os motoristas que estiverem em situação irregular no corredor da Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, vão ser multados. Trata-se da faixa mais à direita da via, no sentido Vitória-Serra, e que há mais de um ano é destinada ao exclusivo de ônibus, viaturas, micro-ônibus, vans, ambulâncias, táxis e carros com três ou mais ocupantes.
De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, a fiscalização será feita por meio de equipes da Guarda Municipal de Trânsito. A notificação dos veículos que desobedecerem o regramento da via é para priorizar o transporte coletivo, explicou.
O motorista que andar pela Linha Verde sem atender a regulamentação estabelecida pela autoridade pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.
A Linha Verde funciona das 6h às 20h durante a semana e, aos sábados, das 6h às 14h. Esses serão os dias e horários em que estarão distribuídas as equipes de fiscalização.
CÂMERAS
Fronzio Calheira disse que a fiscalização não pode ser realizada por câmeras, atualmente são 16 na via, devido à modalidade de Carona Solidária, quando no mesmo carro há três ou mais ocupantes. As câmeras ainda não conseguem identificar quantas pessoas têm no interior do carro, por isso não pode ser usada, pontuou o secretário. Esse mesmo requisito - três ou mais ocupantes - também é válido para veículos de aplicativos.