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Trânsito

Linha Verde: infratores serão multados em R$ 130 a partir desta segunda

Além de multa, o desrespeito às regras para uso da faixa exclusiva pode resultar em perda de quatro pontos na carteira de habilitação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 18:29

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 18:29

Linha Verde em Camburi: motorista vai pagar multa se não respeitar a faixa exclusiva Crédito: A Gazeta
A partir desta segunda-feira (25), os motoristas que estiverem em situação irregular no corredor da Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, vão ser multados. Trata-se da faixa  mais à direita da via, no sentido Vitória-Serra, e que há mais de um ano é destinada ao exclusivo de ônibus, viaturas, micro-ônibus, vans, ambulâncias, táxis e carros com três ou mais ocupantes.
De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, a fiscalização será feita por meio de equipes da Guarda Municipal de Trânsito. A notificação dos veículos que desobedecerem o regramento da via é para priorizar o transporte coletivo, explicou.
O motorista que andar pela Linha Verde sem atender a regulamentação estabelecida pela autoridade pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.

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A Linha Verde funciona das 6h às 20h durante a semana e, aos sábados,  das 6h às 14h. Esses serão os dias e horários em que estarão distribuídas as equipes de fiscalização.

CÂMERAS

Fronzio Calheira disse que a fiscalização não pode ser realizada por câmeras, atualmente são 16 na via, devido à modalidade de Carona Solidária, quando no mesmo carro há três ou mais ocupantes. As câmeras ainda não conseguem identificar quantas pessoas têm no interior do carro, por isso não pode ser usada, pontuou o secretário. Esse mesmo requisito - três ou mais ocupantes - também é válido para veículos de aplicativos.

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