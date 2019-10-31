Linha Verde: multas serão registradas por câmeras e guardas em Camburi

Linha Verde em Camburi Crédito: A Gazeta

A fiscalização na Linha Verde, faixa exclusiva para veículos com mais de três ocupantes na orla de Camburi , em Vitória, começa dia 25 de novembro com pontos de controle que incluem seis barreiras de leitura de placas com câmeras e outras nove câmeras na Avenida Dante Michelini. As imagens serão monitoradas por cerca de 30 agentes da Guarda Municipal que fazem o trabalho de supervisão na central de videomonitoramento. O motorista que descumprir a lei está sujeito a multa.

"Essa fiscalização já existe, agora os agentes também vão fiscalizar quem passa pela Linha Verde. Ao todo são cerca de 240 agentes na Guarda atualmente, divididos em turnos. Cerca de 30 guardas ficam na central e o restante fica em atividade, seja na operação ou na gerência. Também teremos guardas nas ruas para esse monitoramento. No setor 4, que abrange Jardim Camburi e bairros próximos, como Goiabeiras e Jardim da Penha, há um total de 40 agentes atuando, divididos em três turnos. ", disse.

Indagado sobre como será a fiscalização visual em casos de veículos com película insulfilm nos vidros, já que muitas vezes não é possível ver quantas pessoas há dentro do carro, o secretário explicou que todos os carros que passam pela linha verde já estão sendo monitorados há meses e podem sofrer fiscalizações pontuais.

"Temos registros de todos os veículos que passam naquela região. Ao todo, são cerca de 50 mil carros por dia. Desses, apenas cerca de 2.700 foram passíveis de cometer irregularidades nesse tempo de teste. Nossa expectativa é reforçar campanhas até o dia 25 para que essas pessoas sejam conscientizadas. Mas se nossa fiscalização perceber a constância de um carro de vidros escuros na Linha Verde, esse motorista pode sofrer uma fiscalização pontual para sabermos o número de pessoas no veículo", afirmou.

O QUE ACONTECE COM QUEM DESOBEDECE AS REGRAS?

A faixa exclusiva funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas, e aos sábados das 6 às 14 horas. A partir do dia 25, os motoristas flagrados na Linha Verde de forma irregular, podem ser autuados no artigo 187 do Código de Trânsito. A infração de tipo médio acarreta multa de R$ 130, segundo o secretário.

"Infelizmente algumas pessoas só respeitam as regras quando há multa. Mas a taxa de respeito pela Linha Verde é alta poucos veículos ocupam de forma errada. Nosso objetivo é estimular o uso racional dos espaços públicos, a carona solidária e outros tipos de transportes. Um veículo costuma levar uma ou duas pessoas no máximo. É possível ter menos carros na via", afirmou.

O QUE É A LINHA VERDE?

A Linha Verde é uma faixa é exclusiva para ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, viaturas policiais, ônibus escolares, particulares de excursão e turismo, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas (carona solidária). O início do monitoramento de fiscalização, que será feito por câmeras e também de forma presencial, começa no dia 25 de novembro.