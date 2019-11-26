Ação popular quer fim das multas na Linha Verde, em Vitória

Linha Verde em Camburi Crédito: A Gazeta

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), entrou com um pedido de ação popular para conseguir uma liminar de suspensão das multas aos motoristas que trafegarem pela Linha Verde , com menos de três passageiros no carro. O pedido foi feito nesta segunda-feira (25), na Justiça Estadual.

Mazinho dos Anjos relatou que entrou com o pedido porque não existe lei para respaldar multa para carros com menos de duas pessoas. Essa é uma modalidade nova de multa sem previsão legal, isso fere a legislação. A lei diz que ou passa o veículo ou não passa, mas a multa não se aplica para um limite mínimo de pessoas, explica.

De acordo com Mazinho, apesar de ser vereador, o pedido foi feito como pessoa física devido os trâmites necessários para realização da petição. Esta é a forma correta de se fazer um pedido. Para ação, eu entrei com meus dados pessoais. É por meio jurídico que é possível solicitar a suspensão, afirma.

Carros passando pela Linha Verde em Camburi, em março de 2018 Crédito: Ricardo Medeiros

Mazinho afirmou ainda que a Prefeitura de Vitória decidiu fazer o projeto Linha Verde para melhorar o trânsito, mas o projeto não saiu como o esperado. Para mim, eles cometeram um excesso de trapalhadas. Desde o início, não fizeram o percurso da forma correta, fizeram só parte. Eles viram que não deu certo e insistiram no erro.

Segundo Mazinho dos Anjos, a Linha Verde foi criada inicialmente para passagem de ônibus, vans e táxis. Eles viram que, mesmo com isso, o trânsito não estava fluindo e colocaram o carro com mais de três pessoas dizendo que é carona solidária, mas se existe uma família inteira no veículo, isso não é carona solidária e a Linha Verde perde o sentido, opinou.

Mazinho destacou ainda que outras pessoas podem entrar com o pedido no mesmo processo. A Câmara vai lançar um edital perguntando se existe alguém que deseja fazer parte do pedido de ação. Daí, se a pessoa desejar, ela fará parte do pedido, completou.

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