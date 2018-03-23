Linha Verde ampliou horário de pico no trânsito de Vitória

Crédito: Ricardo Medeiros

Central de Trânsito (CDT) do Gazeta Online apurou que, desde a implementação da Linha Verde na Avenida Dante Michelini  no dia 12 de março  o horário de pico no trânsito foi ampliado, em média, em uma hora. Isso porque, com a faixa exclusiva para ônibus, a hora do rush na Capital  que sempre começava por volta das 18h20  foi antecipada para as 17h20. Um levantamento feito pelaapurou que, desde a implementação da Linha Verde na Avenida Dante Michelini  o horário de pico no trânsito foi ampliado, em média, em uma hora. Isso porque, com a faixa exclusiva para ônibus, a hora do rush na Capital  que sempre começava por volta das 18h20  foi antecipada para as 17h20.

No monitoramento diário da CDT, com a faixa exclusiva na Dante Michelini, 17h20 era o horário médio em que as vias da Capital passavam a registrar engarrafamentos dando um nó. O fim do rush, em média registrado por volta das 19h20, manteve-se o mesmo com ou sem o funcionamento da Linha Verde. Com isso, considerando a faixa exclusiva em Camburi, os capixabas tiveram o horário de pico na volta para casa ampliado em uma hora, em média das 17h20 às 19h20.

antes mesmo das 17 horas. Um engarrafamento incomum atingia o trânsito e os motoristas que seguiam da Avenida Américo Buaiz para a Avenida Dante Michelini, por exemplo, precisavam enfrentar um trânsito longo até a entrada principal para o bairro Jardim da Penha, após a Ponte de Camburi. Nos primeiros dias de funcionamento da via exclusiva para ônibus na região de Camburi, o tráfego chegou a ficar intenso nos acessos. Um engarrafamento incomum atingia o trânsito e os motoristas que seguiam da Avenida Américo Buaiz para a Avenida Dante Michelini, por exemplo, precisavam enfrentar um trânsito longo até a entrada principal para o bairro Jardim da Penha, após a Ponte de Camburi.

A Avenida Desembargador Santos Neves, sentido Avenida Saturnino de Brito, também apresentava trânsito intenso e muito lento antes do horário comum de pico durante os dias em que a Linha Verde estava em funcionamento.

imagens de drone mostraram o trânsito parado na Avenida Dante Michelini. Em todos os dias de funcionamento da faixa exclusiva foi percebido que as principais vias de acesso no trânsito de Vitória ficaram engarrafadas e, na última segunda-feira (19), por exemplo,na Avenida Dante Michelini.

Nesta quinta-feira (22), segundo dia de liberação da faixa exclusiva, às 17h15 o trânsito fluía normalmente nas principais avenidas da Capital. Somente por volta das 18h20, horário comum de pico antes da Linha Verde, houve lentidão em alguns trechos, mas o trânsito não deu nó, conforme registrado pela CDT nos últimos dias. Às 19 horas, o tráfego em Vitória fluía livremente.

OUTRO LADO

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que "todos os dados em relação à comparação do trânsito antes e depois da Linha Verde estão sendo compilados para apresentação segura dos mesmos".

PREFEITURA MANTÉM SINALIZAÇÃO

Mesmo com a decisão judicial que derrubou a linha verde na Dante Michelini, a Prefeitura de Vitória ainda manteve na manhã desta quinta-feira (22) toda a sinalização que indicava o uso exclusivo da faixa da direita, no sentido Serra, para ônibus, táxis e vans. As placas e até uma faixa pendurada entre semáforos, alertando os motoristas da linha, ainda não foram retiradas.

O juiz, da Terceira Vara da Fazenda Municipal de Vitória, sustentou na decisão que a Prefeitura não ouviu os moradores antes da implantação da faixa exclusiva. Citou também os congestionamentos ocorridos na região e em bairros próximos.

A Justiça determinou ainda multa diária de R$ 50 mil à Prefeitura se a decisão não for cumprida. (Com informações de Caíque Verli, da Rádio CBN Vitória)

O QUE DIZ A PREFEITURA