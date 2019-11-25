Multa na Linha Verde de Camburi já está valendo

É a partir desta segunda-feira (25) que passam a ser multados os motoristas que estiverem em situação irregular na Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Trata-se da faixa mais à direita da via, no sentido Centro - Jardim Camburi, e que há mais de um ano é destinada ao exclusivo de ônibus, viaturas, micro-ônibus, vans, ambulâncias, táxis e carros com três ou mais ocupantes.
De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, a fiscalização será feita por meio de equipes da Guarda Municipal de Trânsito. A notificação dos veículos que desobedecerem o regramento da via é para priorizar o transporte coletivo, explicou.
O motorista que andar pela Linha Verde sem atender à regulamentação estabelecida pela autoridade pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.
A Linha Verde funciona das 6h às 20h durante a semana e, aos sábados, das 6h às 14h. Esses serão os dias e horários em que estarão distribuídas as equipes de fiscalização.
O secretário reforçou que a fiscalização não pode ser realizada por câmeras atualmente são 16 na via devido à modalidade de Carona Solidária, quando no mesmo carro há três ou mais ocupantes. As câmeras ainda não conseguem identificar quantas pessoas estão no interior do carro, por isso não podem ser usadas, pontuou Calheira. Esse mesmo requisito três ou mais ocupantes também é válido para veículos de aplicativo.