Multa na Linha Verde de Camburi já está valendo

Linha Verde: começa fiscalização Crédito: Ricardo Medeiros

É a partir desta segunda-feira (25) que passam a ser multados os motoristas que estiverem em situação irregular na Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória . Trata-se da faixa mais à direita da via, no sentido Centro - Jardim Camburi, e que há mais de um ano é destinada ao exclusivo de ônibus, viaturas, micro-ônibus, vans, ambulâncias, táxis e carros com três ou mais ocupantes.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, a fiscalização será feita por meio de equipes da Guarda Municipal de Trânsito. A notificação dos veículos que desobedecerem o regramento da via é para priorizar o transporte coletivo, explicou.

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O motorista que andar pela Linha Verde sem atender à regulamentação estabelecida pela autoridade pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.

A Linha Verde funciona das 6h às 20h durante a semana e, aos sábados, das 6h às 14h. Esses serão os dias e horários em que estarão distribuídas as equipes de fiscalização.