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Fiscalização em Vitória

Multa na Linha Verde de Camburi já está valendo

Os motoristas que desrespeitarem a faixa exclusiva da Avenida Dante Michelini, em Vitória,  que funciona no sentido Centro - Jardim Camburi, vão pagar multa de R$ 130,16
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 12:47

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 12:47

Linha Verde: começa fiscalização Crédito: Ricardo Medeiros
É a partir desta segunda-feira (25) que passam a ser multados os motoristas que estiverem em situação irregular na Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Trata-se da faixa mais à direita da via, no sentido Centro - Jardim Camburi, e que há mais de um ano é destinada ao exclusivo de ônibus, viaturas, micro-ônibus, vans, ambulâncias, táxis e carros com três ou mais ocupantes.
De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, a fiscalização será feita por meio de equipes da Guarda Municipal de Trânsito. A notificação dos veículos que desobedecerem o regramento da via é para priorizar o transporte coletivo, explicou.

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O motorista que andar pela Linha Verde sem atender à regulamentação estabelecida pela autoridade pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.
A Linha Verde funciona das 6h às 20h durante a semana e, aos sábados, das 6h às 14h. Esses serão os dias e horários em que estarão distribuídas as equipes de fiscalização.
O secretário reforçou que a fiscalização não pode ser realizada por câmeras  atualmente são 16 na via  devido à modalidade de Carona Solidária, quando no mesmo carro há três ou mais ocupantes. As câmeras ainda não conseguem identificar quantas pessoas estão no interior do carro, por isso não podem ser usadas, pontuou Calheira. Esse mesmo requisito  três ou mais ocupantes também é válido para veículos de aplicativo.

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