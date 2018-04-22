A Linha Verde, em Vitória, será ampliada em breve. Agora, a faixa exclusiva para ônibus, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas (carona solidária) irá da avenida Dante Michelini, onde já acontece, até a região da Enseada do Suá. Serão quase 9 km entre o Horto Mercado, na Enseada do Suá, até o cruzamento da Dante Michelini com a Norte-Sul, em Jardim Camburi, diminuindo ainda mais o tempo de viagem dos transportes coletivos.
Testes de ampliação da Linha Verde acontecem na quarta e quinta-feira
Os testes para essa nova fase acontecem nas próximas quarta (25) e quinta (26), apenas no intervalo das 14h às 20h. A faixa exclusiva será estendida para as avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito, que serão sinalizadas com cones e faixas e também receberão o painel eletrônico para avisar o funcionamento do projeto. Além disso, a Guarda Municipal vai orientar os motoristas no trajeto e vai organizar o trânsito. A pintura e a sinalização do novo trecho serão feitas quando a faixa for implantada definitivamente.
"Vamos monitorar a quantidade de veículos em horários determinados, o tempo dos semáforos, os ajustes que poderão ser feitos, as travessias de pedestres, enfim, situações efetivas que servirão à expansão da Linha Verde, disse o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann.
Para isso, técnicos estarão in loco para acompanhar como ficará a implantação na prática. "Nossa intenção é que a população compactue de nosso esforço e colabore, pois queremos organizar as vias com decisões técnicas, práticas para minimizar os problemas provocados por tantos veículos nas ruas", completou o secretário.