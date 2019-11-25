Secretário fala sobre começo das multas na Linha Verde em Camburi

O início da fiscalização da Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, orla de Camburi, com multas a quem desrespeitar, começa nesta segunda-feira (25). A faixa, á direita no sentido Centro - Jardim Camburi, é exclusiva para ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, viaturas policiais, ônibus escolares, particulares de excursão e turismo, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas (carona solidária).
Para falar sobre esse assunto, a jornalista Fernanda Queiroz entrevista o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota na rádio CBN Vitória. A Linha Verde funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados das 6h às 14h. O objetivo principal da priorização dos transportes públicos, segundo a Prefeitura de Vitória, é deixar a cidade mais justa e sustentável. O monitoramento e a fiscalização serão feitos por agentes da Guarda Municipal.