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Trânsito

Teste de ampliação da Linha Verde congestiona trânsito em Vitória

Agentes da Guarda Municipal estão no trecho da extensão da Linha Verde para organizar o trânsito e orientar motoristas

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 19:56
A Guarda Municipal de Vitória colocou cones para sinalizar a Linha Verde, em Vitória Crédito: Eduardo Dias | CBN Vitória
O congestionamento na volta para casa desta quarta-feira (25), primeiro dia de teste para a implementação da extensão da Linha Verde, começou mais cedo. Segundo o levantamento da Central de Trânsito do Gazeta Online, já às 16 horas, a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, apresentava lentidão próximo à Praça do Papa, no sentido Jardim Camburi, se estendendo para as Avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito.
Segundo a Guarda Municipal, as lentidões nos trechos foram causadas pelo início dos testes da ampliação da Linha Verde, que começou às 14 horas desta quarta-feira e terminará às 20h. Agentes de trânsito estão no trecho da faixa exclusiva estendida para auxiliar os motoristas.
O novo trecho da Linha Verde, que tem cerca de 9 quilômetros, inicia na Enseada do Suá, em Vitória, e segue até o cruzamento entre as Avenidas Dante Michelini e Norte-Sul, em Jardim Camburi, passando pelas Avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito.
Para fazer o monitoramento da via, a Guarda Municipal de Vitória colocou cones do Horto Mercado até a subida da Ponte de Camburi. A Guarda informou que, até o momento desta publicação - às 17h30 - a Av. Américo Buaiz, próximo ao Shopping Vitória, permanecia com bastante congestionamento sentido Jardim Camburi.

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