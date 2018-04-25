Teste de ampliação da Linha Verde congestiona trânsito em Vitória

O congestionamento na volta para casa desta quarta-feira (25), primeiro dia de teste para a implementação da extensão da Linha Verde, começou mais cedo. Segundo o levantamento da, já às 16 horas, a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, apresentava lentidão próximo à Praça do Papa, no sentido, se estendendo para as Avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito.