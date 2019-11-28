Vitória gastou R$ 904 mil com câmeras não usadas para multar na Linha Verde

"O que posso garantir é que, no período que elas não foram utilizadas para fiscalizar a Linha Verde, essas câmeras foram utilizadas para monitorar e impedir roubos e furtos de veículos em Vitória. Então, no meu entender, elas contribuíram para a redução de mais de 50% que tivemos de crime de roubos e furtos de veículos na Capital. A princípio, as câmeras foram contratadas para auxiliar na fiscalização da Linha Verde, mas por conta da carona solidária, elas deixaram de ser utilizadas, já que isso impede o uso dessas câmeras como instrumento de fiscalização. Mas elas continuaram sendo utilizadas no Cerco Inteligente de Segurança"