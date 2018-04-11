Linha Verde: câmeras na Dante Michelini não 'veem' carona solidária

Central de videomonitoramento de Vitória acompanha a Linha Verde Crédito: Marcelo Prest

A Linha Verde voltou a funcionar em Vitória nesta terça-feira (10), mas ainda precisa de ajustes para conseguir fiscalizar quem passa por ela. Em fase de testes, as 12 câmeras instaladas na Avenida Dante Michelini, em Camburi, não são capazes de filmar motoristas praticantes da carona solidária, ou melhor, os carros onde há três ou mais pessoas.

Esses veículos têm sinal verde para trafegar pela faixa exclusiva sem qualquer punição juntamente com ônibus, táxis e vans. A faixa funciona das 6h às 20h em dias de semana. Já aos sábados será adotada das 6h às 14h.

O secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, informou que ainda não há data para a fiscalização começar. O período de testes  que será de, no mínimo, 30 dias  servirá para a adaptação dos condutores, testes e mudanças no trânsito.

Uma dessas mudanças é sobre o posicionamento das câmeras. Atualmente, elas flagram apenas a parte de trás dos veículos, mas passarão a mostrar também a parte da frente do carro para constatar se a carona solidária está sendo praticada.

É um período de adaptação e testes. Nossa expectativa é que, independente da fiscalização, as pessoas respeitem essa regra da carona solidária porque a cidade não suporta os veículos com um só passageiro. Mas quando iniciar o processo de fiscalização haverá o reposicionamento das câmeras e a Guarda Municipal estará no local. Hoje conseguimos ver as pessoas pela presença física dos agentes, afirma.

Apesar das câmeras ainda não flagrarem o número de pessoas que estão dentro do veículo, seis equipes da Guarda Municipal, com dois ou três agentes cada, estão na Dante Michelini para orientar os motoristas e instruir que apenas os veículos praticantes da carona solidária estejam na faixa. Eles também estão aptos para que, em caso de acidente, liberem a faixa exclusiva para todos os condutores.

AJUSTES





A Linha Verde voltou a funcionar 29 dias após sua implantação, em 12 de março. A iniciativa foi suspensa no dia 21 em decisão liminar depois de uma ação popular pedir a suspensão da faixa. A Prefeitura de Vitória recorreu a decisão e a Justiça cassou a liminar que suspendia a Linha Verde no último dia 28.

Na ocasião, o desembargador Délio Rocha Sobrinho apontou que o município demonstrou através de documentos que realizou audiências públicas por mais de 10 anos antes de implementação do projeto.

Para que a Linha Verde retornasse ontem foram necessários algumas mudanças, como ajustes em semáforos e o fechamento, em horários de pico, da Rua Odete Braga Furtado, que tem entrada na Avenida Américo Buaiz e dá acesso à Terceira Ponte. O reinício da Linha Verde foi positivo e o trânsito fluiu normalmente, finaliza o secretário.

MENOS TRANSTORNO NO RETORNO DA FAIXA EXCLUSIVA

A volta pra casa no primeiro dia de retorno da Linha Verde não trouxe tantos transtornos para os motoristas. O horário de pico no trânsito da Capital se manteve: entre as 18h e 19h, em uma realidade diferente da constatada pela Central de Trânsito do Gazeta Online na primeira semana de funcionamento da faixa, quando o horário de rush passou a começar às 17h20.

Neste segundo levantamento, o nó no trânsito foi observado por volta das 18h20. Segundo a Guarda Municipal, às 19h10, as principais vias de acesso à Linha Verde estavam sem retenção. O trânsito na Américo Buaiz e na Saturnino de Brito seguia normal.

Os motoristas notaram que a Linha Verde não trouxe tantos transtornos como da primeiro vez. No entanto, também não perceberam melhora no trânsito com a sua implantação.

O analista de sistema Jobert Dias mora em Jardim Camburi e precisa passar pela Linha Verde. Ele saiu 30 minutos antes do trabalho. Sabia do retorno da faixa, me planejei e procurei alternativa porque o trânsito afunila na chegada da praia.