Linha Verde volta a funcionar nesta terça-feira, em Vitória

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Após decisão judicial, a Linha Verde volta a funcionar hoje na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Agora, veículos que praticam a carona solidária, ou seja, com pelo menos três passageiros, poderão trafegar pela faixa. Ônibus, táxis e vans também poderão fazer uso da Linha Verde sem qualquer punição. A faixa exclusiva funcionará das 6 às 20 horas. Aos sábados será adotada das 6 às 14 horas.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Trânsito de Vitória, Tyago Hoffmann, a carona solidária vai ao encontro do projeto, por compartilhar o veículo com mais passageiros. "O que estamos incentivando é o transporte coletivo ou o solidário porque a cidade não suporta mais os veículos com um só passageiro, uma só pessoa".

As próximas três semanas serão de adaptação. Neste intervalo, não haverá aplicação de multas. Ela só vai ocorrer após o período de testes, que ainda não tem data para ser concluído.

LIMINAR

A Linha Verde foi implantada no dia 12 de março. Porém, a iniciativa foi suspensa no dia 21 em decisão liminar depois de uma ação popular pedir a suspensão da faixa, argumentando que não houve diálogo com a população. A Prefeitura de Vitória recorreu a decisão e a Justiça cassou a liminar que suspendia a Linha Verde no último dia 28. Na ocasião, o desembargador Délio Rocha Sobrinho apontou que o município demonstrou através de documentos que realizou audiências públicas por mais de 10 anos antes de implementação do projeto.

MUDANÇAS

Os semáforos das avenidas Américo Buaiz, Saturnino de Brito e Dante Michelini serão todos reajustados visando a retomada da faixa. Além disso, segundo a prefeitura, guardas de trânsito estarão distribuídos nesses trechos para orientar os motoristas. O painel, localizado próximo ao Iate Clube, na Avenida Saturnino de Brito, voltará a sinalizar orientações aos motoristas.

Segundo Hoffmann, a Rua Odete Braga Furtado, que tem entrada na Avenida Américo Buaiz e dá acesso à Terceira Ponte, será fechada nos horários de pico: a partir das 17 horas até 20 horas. Os motoristas que antes acessavam à Praça do Pedágio pela Rua Odete Braga Furtado, deverão fazer o retorno após o posto de gasolina, na altura da Praça dos Desejos. Se o congestionamento na região tiver terminado, a Guarda Municipal poderá liberar a abertura da via.

Vamos continuar fazendo aperfeiçoamentos. Estamos insistindo na necessidade de ter um tempo de teste, afirma Hoffmann.

EXPANSÃO

A prefeitura pretende estender a Linha Verde da Praia de Camburi até a Rodoviária de Vitória. Hoffmann explica que o projeto original contempla uma longa faixa litorânea, além de outras importantes avenidas como Reta da Penha e Fernando Ferrari. A ampliação, porém, não tem nada definida.

MUDANÇA NÃO VALE PARA OUTRAS FAIXAS EXCLUSIVAS

Apesar da novidade da carona solidária ser liberada na Linha Verde da Avenida Dante Michelini, nas faixas exclusivas que já são operadas na Capital, na Avenida Desembargador dos Santos Neves, em Santa Lúcia, a iniciativa não será permitida.

De acordo com Tyago Hoffmann, na faixa que dá acesso à Reta da Penha já é permitido a passagem de vans e táxis, além dos ônibus. No entanto, na Linha Verde que desemboca na Rua Dukla de Aguiar, acesso à Terceira Ponte, só é permitida a passagem de ônibus.

A Linha Verde que dá acesso a Rua Dukla de Aguiar é chamada de agulha por causa do espaço dela. Como ela é a entrada para a Terceira Ponte, ela não comporta os outros veículos, apenas os ônibus para fluir o trânsito.

Como a carona solidária será um teste na retomada da Linha Verde em Camburi, Hoffmann explicou que pode ser que a iniciativa seja adotada futuramente nas outras faixas. Ainda não podemos adotar porque faremos um teste. Vamos observar. Se der certo, pode ser que a gente estenda.

ENTENDA | As regras

Transporte coletivo

Mobilidade

A Linha Verde é um projeto de mobilidade urbana e permite que ônibus do transporte público, escolares e particulares trafeguem pela faixa com mais agilidade.

Solidariedade

Carona solidária

Serão permitidos na via veículos que tenham três passageiros ou mais. Não há limites de idade na contagem do número de ocupantes de um carro. Estando no carro os pais e um bebê, por exemplo, já alcançará o limite de três pessoas no veículo.

Veículos

Vans e táxis

Assim como na Linha Verde que dá acesso à Reta da Penha, na Avenida Desembargador dos Santos Neves, em Santa Lúcia, é permitido que as vans e táxis trafeguem na faixa da Dante Michelini.

FISCALIZAÇÃO

Fase de adaptação

Testes

Durante as próximas semanas, não haverá aplicação de multas.