Compromisso para a Grande Vitória não continuar parada no trânsito

São projetos já encaminhados que têm relevância incontestável para a Região Metropolitana, tanto na finalidade quanto como meio. Além de movimentarem a economia e gerarem empregos neste momento mundialmente complicado durante a sua execução, ao serem entregues eles terão alto potencial de melhorar a vida das milhões de pessoas que vivem e passam pela Grande Vitória diariamente. São melhorias viárias que reduzirão o tempo no trânsito e proporcionarão mais qualidade na rotina das cidades.