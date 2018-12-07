Prestes a ser inaugurada, Leste-Oeste ainda passa por obras

Rodovia Leste-Oeste será inaugurada Crédito: Kaique Dias

Depois de vários atrasos e adiamentos, a inauguração da Rodovia Leste-Oeste finalmente vai acontecer. A entrega será na manhã deste sábado (08). Na véspera, ao longo desta sexta-feira (07), ainda tinha muita gente trabalhando na finalização da obra, como por exemplo na sinalização e também a capina para retirada do mato que cresceu em alguns trechos.

A rodovia Leste-Oeste liga a BR 262, em Cariacica, à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha ao longo de oito quilômetros. Foram onze anos de obras até agora. A obra seria entregue primeiramente em 2009. A rodovia já funciona há algum tempo, já que carros de passeio e até carretas passam pelo local para cortar caminho  mesmo com a sinalização ainda sendo finalizada.

A ideia é desafogar o trânsito de caminhões e carretas que seguem para o Porto de Capuaba e hoje passam nas regiões de São Torquato e Jardim América.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Gustavo Perin explica que os atrasos aconteceram porque as obras foram feitas por etapas. Além disso, desapropriações e a proteção de adutoras que passam em um trecho da rodovia demoraram mais do que estava previsto.

Foi necessário fazer a transposição de duas adutoras que levam água do Rio Jucu para tratamento até Cobi. Foi quase um viaduto protegendo as adutoras. Uma parte do solo também teve que ser estabilizada na parte do viaduto e o que demoraria seis meses demorou dois anos. Além disso, mais de 500 desapropriações de terrenos e de lotes foram feitas, declarou o diretor.

Perin garante que 98% da obra está pronta, faltando apenas detalhes que serão finalizados até o final deste mês. Alguns pórticos que sustentam placas de sinalização ainda estavam sendo colocados.

Os semáforos ainda não estão funcionando, nas entradas dos bairros - apenas piscando no amarelo. Havia profissionais também finalizando guard rails  proteção metálica  em cima do viaduto antes da entrada do bairro Rio Marinho, já em Cariacica.

ILUMINAÇÃO E OUTRAS OBRAS FICARÃO PARA DEPOIS

Mesmo com a inauguração, ainda há algumas reclamações por parte de moradores e de motoristas que passam pela região. De noite a rodovia ainda vai ficar totalmente às escuras porque não tem nenhuma iluminação. Ficará a cargo das prefeituras contratar as empresas por licitação, o que deve acontecer ainda.

Obras ainda serão feitas nos acessos da via, tanto em Vila Velha quanto em Cariacica. Nesses dois pontos o asfalto está cheio de problemas, com buracos, rachaduras e trânsito complicado para caminhões e veículos pesados que já passam pela via. No caso de Campo Grande, o DER-ES explicou que o projeto está sendo finalizado e há condições dessas obras terminarem no ano que vem. No caso de Vila Velha, apenas o projeto deve ser finalizado em 2019.

Ainda falta umas coisinhas ainda. Tem uns meio-fios pra colocar, resto de calçada para fazer. Tem muita coisa pra fazer ainda, declarou o carpinteiro Braz Rodrigues, de 63 anos.

Aguinaldo acredita que quando estiver pronta, a rodovia vai ser um grande benefício para motoristas Crédito: Kaique Dias

O autônomo Rafael de Souza, de 38 anos, mora na região e passa de bicicleta pela rodovia. Ele lembra que já teve outras inaugurações na via em outros governos. Agora ela acredita que só falta a iluminação. Falta só iluminação eu acho, porque a sinalização está correta. Daqui um tempo pode fazer uma passarela também, para atravessar para o outro lado, sugeriu.