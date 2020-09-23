A implantação de faixas e ciclovia na Terceira Ponte está prevista no Orçamento 2020 do governo Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Ampliação da Terceira Ponte com ciclovia ficará pronta em três anos

A empresa vencedora tem até 6 meses para a fase dos projetos e depois iniciará as obras. A duração total do contrato é de 38 meses.

AMPLIAÇÃO DA TERCEIRA PONTE

Assinarei hoje, às 15:00h, ordem de serviço para ampliação de uma faixa em cada sentido na terceira ponte, além da ciclovia em cada lado da ponte, que funcionará também como proteção contra suicídio. A empresa vencedora tem até 6 meses de projeto e depois iniciará a obra. pic.twitter.com/3KLJbwWDqr — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) September 23, 2020

O resumo do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira. O vencedor na licitação foi o Consórcio Ferreira Guedes-Metalvix, constituído pela Construtora Ferreira Guedes e pela Metalvix Engenharia e Consultoria.

O consórcio vai receber R$ 127 milhões para a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e fornecimento, fabricação, montagem e implantação da ampliação da quantidade de faixas e da ciclovia na Terceira Ponte.

CICLOVIA NA TERCEIRA PONTE

O projeto previsto pelo governo do Estado contempla ciclovias, mais duas faixas, muro de proteção de prevenção a suicídios e até um mirante. As ciclovias serão formadas por estruturas metálicas instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da Terceira Ponte. A parte de concreto, onde fica o asfalto, será totalmente usada para os veículos circularem. Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas.