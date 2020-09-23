Ampliação da Terceira Ponte com ciclovia ficará pronta em três anos
A obra de ampliação da Terceira Ponte, que terá mais uma faixa em cada sentido, além da construção de uma ciclovia em cada lado da estrutura, que funcionará também como proteção contra suicídio, deve ficar pronta em três anos e dois meses. O governador Renato Casagrande vai assinar a ordem de serviço na tarde desta quarta-feira (23).
A empresa vencedora tem até 6 meses para a fase dos projetos e depois iniciará as obras. A duração total do contrato é de 38 meses.
AMPLIAÇÃO DA TERCEIRA PONTE
O resumo do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira. O vencedor na licitação foi o Consórcio Ferreira Guedes-Metalvix, constituído pela Construtora Ferreira Guedes e pela Metalvix Engenharia e Consultoria.
O consórcio vai receber R$ 127 milhões para a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e fornecimento, fabricação, montagem e implantação da ampliação da quantidade de faixas e da ciclovia na Terceira Ponte.
CICLOVIA NA TERCEIRA PONTE
O projeto previsto pelo governo do Estado contempla ciclovias, mais duas faixas, muro de proteção de prevenção a suicídios e até um mirante. As ciclovias serão formadas por estruturas metálicas instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da Terceira Ponte. A parte de concreto, onde fica o asfalto, será totalmente usada para os veículos circularem. Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas.
A ciclovia ficará abaixo da altura da mureta metálica de onde ficam os veículos, não permitindo que o ciclista visualize os carros da via e possibilitando que os motoristas mantenham a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte. Com relação à mobilidade de veículos, a previsão é de que a ponte passe a ter mais duas faixas, além das quatro já existentes. Para isso, a mureta de concreto que hoje divide os sentidos dos veículos será reduzida de espessura mais da metade, passando de 1,43 m para 0,60 m.