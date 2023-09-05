Após acidentes, Bombeiros dão dicas de segurança a ciclistas na 3ª Ponte

Em oito dias, a reportagem de A Gazeta noticiou três acidentes na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, inaugurada no dia 27 de agosto. Nos dois últimos, ciclistas bateram contra o gradil, na descida, e se feriram. Para dar dicas de segurança, o repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, conversou com um representante do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Carnielli, comandante do 1º Batalhão da corporação.
"A primeira dica é a da manutenção da bicicleta, observar se a bicicleta tem condições de fazer o trajeto. A pessoa também tem que ter cuidado com ela mesma: usar capacete, equipamentos de segurança. E fazer o translado da via (pensando que) isso aqui não é uma pista de competição; é um momento de lazer, de prática de esporte lúdica, então ter realmente cuidado nesse deslocamento, principalmente na descida", disse o tenente-coronel.
Ele ainda comentou sobre a descida da ciclovia, que é bem íngreme: "Na descida, não pode deixar que a bicicleta evolua muito a velocidade, deixar para frear próximo da chegada, tanto do lado de Vitória quanto do lado de Vila Velha. Realmente antecipar isso, manter uma velocidade baixa na descida, para que em qualquer problema a pessoa possa até descer da bicicleta e continuar o trajeto a pé".
Em resumo, as dicas são:
- Manter a manutenção da bike em dia, principalmente do freio
- Usar sempre equipamentos de segurança
- Não deixar que a velocidade evolua na descida
Os acidentes
- Um ciclista sofreu um acidente com a bicicleta durante a inauguração da Ciclovia da Vida, no último dia 27, quando ocorria o Pedalaço Pela Paz em direção a Vila Velha. Imagens divulgadas na internet mostram que a parte da frente da bicicleta parece agarrar em algum objeto solto da grade de proteção. O ciclista então perde o controle e cai na ciclovia.
- Uma semana após a inauguração da Ciclovia da Vida, circulou pelas redes sociais uma foto mostrando uma mulher imobilizada em uma maca com a boca bastante machucada: o lábio superior chegou a ficar "aberto". O Corpo de Bombeiros Militar disse a ciclista havia colidido no gradil. A vítima foi imobilizada e levada para o hospital.
- Na tarde de segunda-feira (4), uma ciclista colidiu contra a grade da Ciclovia da Vida e feriu o pé e a boca. Ela precisou ser levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.