Após acidentes, Bombeiros dão dicas de segurança a ciclistas na 3ª Ponte

"A primeira dica é a da manutenção da bicicleta, observar se a bicicleta tem condições de fazer o trajeto. A pessoa também tem que ter cuidado com ela mesma: usar capacete, equipamentos de segurança. E fazer o translado da via (pensando que) isso aqui não é uma pista de competição; é um momento de lazer, de prática de esporte lúdica, então ter realmente cuidado nesse deslocamento, principalmente na descida", disse o tenente-coronel.