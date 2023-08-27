Ciclista sofre acidente durante inauguração da Ciclovia da Vida

Um ciclista sofreu um acidente com a bicicleta durante a inauguração da Ciclovia da Vida, na manhã deste domingo (27), quando ocorria o Pedalaço Pela Paz em direção a Vila Velha.

Imagens divulgadas na internet mostram que a parte da frente da bicicleta parece agarrar em algum objeto solto da grade de proteção. O ciclista então perde o controle e cai na ciclovia.