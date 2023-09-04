De novo! Ciclista bate contra gradil em acidente na Terceira Ponte

Uma ciclista colidiu contra a grade da Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, e feriu o pé e a boca na tarde desta segunda-feira (4). Ela precisou ser levada ao hospital.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o acidente ocorreu às 13h09. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A jovem foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), na Capital.
Esse é o terceiro acidente noticiado por A Gazeta desde a inauguração, no dia 27. O segundo aconteceu no último domingo (3), quando uma ciclista também bateu contra a grade e "abriu" o lábio. Leia mais aqui.