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Após desentendimentos

Suspeito de matar e carbonizar corpo do irmão no ES é preso em MG

Manoel Silva Júnior, foi encontrado carbonizado em Colatina, no dia 6 de abril, às margens da BR 259

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 10:00

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 mai 2024 às 10:00
Foi preso nessa terça-feira (30) em Ipatinga, Minas Gerais, o suspeito de matar o próprio irmão e carbonizar o corpo em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi encontrada em uma mata às margens da BR 259. O delegado responsável pelo caso disse que as investigações apontaram que o crime, registrado no dia 6 de abril, teria sido cometido por Maikon Gonçalves da Silva, de 27 anos, após um desentendimento entre os dois.
Segundo o delegado Leonardo Ávila, no dia 3 de abril deste ano um boletim de ocorrência foi registrado relatando que Manoel Silva Júnior, funcionário de uma empresa que fica próxima ao local onde o cadáver foi encontrado, estava desaparecido desde o dia 31 de março.
Segundo as investigações, o suspeito, que também era funcionário da mesma empresa, teve um desentendimento com o irmão e por isso praticou o crime, matando a vítima com pancadas na cabeça e, em seguida, levando o corpo até as margens da rodovia e ateando fogo, para ocultar o cadáver e dificultar a identificação.
A partir dessas informações, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que tinha fugido após o crime. De acordo com o delegado, havia histórico de desentendimentos frequentes entre os irmãos. Além disso, o suspeito do crime possui diversas passagens pela polícia e estava preso até o último 10 de janeiro por roubo em Minas Gerais.
Após o novo crime, o homem foi localizado e preso em Ipatinga, com apoio das forças de segurança mineiras.

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