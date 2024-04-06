Corpo carbonizado é achado em mata às margens da BR 259 em Colatina

Um corpo foi encontrado em uma área de mata às margens da BR 259, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6). A Polícia Científica informou que no exame perinecroscópico, realizado no local do incidente, foi constatado que o corpo estava carbonizado e em decomposição, não sendo possível determinar a causa da morte nem o sexo da vítima.
O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia e identificação. Posteriormente, será liberado para os familiares. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguardará os resultados dos exames.