Corpo carbonizado é achado em mata às margens da BR 259 em Colatina

Um corpo foi encontrado em uma área de mata às margens da BR 259, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6). A Polícia Científica informou que no exame perinecroscópico, realizado no local do incidente, foi constatado que o corpo estava carbonizado e em decomposição, não sendo possível determinar a causa da morte nem o sexo da vítima.