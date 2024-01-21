Cabos de internet são rompidos e causam transtorno no aquaviário em Vitória

Usuários do Sistema Aquaviário reclamaram de longas filas e problemas para recarregar os cartões de passagem na estação da Praça do Papa, em Vitória, neste domingo (21). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb), isso ocorreu após criminosos romperem o cabeamento de internet do local.
"Na estação da Praça do Papa, em Vitória, o cabeamento de internet foi rompido por vândalos durante a madrugada, provavelmente, para roubo de fios. Isso provocou problema no funcionamento do equipamento de recarga e confecção de cartões", informou a Ceturb, em nota.
A companhia destacou ainda que a operadora de internet já foi informada da necessidade de reparo na estação. "A Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar também foram acionadas para reforçarem o patrulhamento no local", concluiu.