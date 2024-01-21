Perseguição policial em Colatina termina com quatro pessoas presas

Uma perseguição policial a quatro homens em um carro, no bairro Colatina Velha, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde deste sábado (20) terminou com os fugitivos presos. Durante a fuga, eles bateram em uma viatura policial, em outros dois carros e em um hidrante.

De acordo com a Polícia Militar quatro homens chegaram a um posto de combustíveis e pediram cerveja. Enquanto eles consumiam a bebida, uma das funcionárias do estabelecimento comercial solicitou o pagamento, os homens pagaram parte do valor e começaram a discutir quem pagaria o restante. Em um determinado momento, a funcionária do posto pediu que eles fizessem o restante do pagamento, um deles levantou a camisa que vestia e mostrou um revólver para a mulher e a ameaçou.

Após a ameaça, os quatro homens entraram no carro e fugiram sem pagar o restante do valor consumido, porém, quando estavam saindo do posto, foram surpreendidos por uma viatura policial. Foi dada ordem de parada, mas esta não foi obedecida, e assim começou a perseguição policial.

Os homens foram em direção ao centro de Colatina, durante a fuga pegaram a contramão da via e andaram em alta velocidade. Depois tomaram a ponte Florentino Avidos, em direção ao bairro São Silvano. Os militares bloquearam a saída da ponte, mas os fugitivos bateram na viatura, que teve para-choque, farol, capô do carro e o rádio patrulha danificados.

A fuga continuou. Logo em seguida, o veículo bateu com a lateral no meio fio da pista. Mesmo assim, os fugitivos não pararam e mais a frente bateram em outros dois carros que estavam no meio da pista, parados na faixa de pedestre, para um homem atravessar. Nesse momento, o indivíduo que estava no carona do carro tentou fugir e abriu a porta do veículo, ao fazer isso, a porta bateu em um hidrante.

Os fugitivos pararam em frente a um banco, os militares chegaram logo em seguida, desceram da viatura e foram até onde os quadro indivíduos estavam. Um deles estava armado, a PM então efetuou alguns disparos, que não acertaram ninguém. Depois disso, o homem que estava com a arma se entregou, deitou no chão e foi algemado.

PM apreendeu um revólver, celulares e dinheiro. Crédito: PM

Os outros três homens que estavam no carro também saíram. Um deles resistiu, quando um dos policiais tentava algemá-lo, o suspeito deu um soco no policial. Foi necessário o uso de força e técnicas de imobilização para conter e algemar o homem.

O motorista do carro não tinha carteira de habilitação, se negou a fazer o teste do bafômetro, porém foi constatado que ele estava com sintomas de quem faz uso de bebida alcoólica e também assumiu ter bebido no posto de combustíveis.

No veículo foram encontradas três garrafas de bebida alcoólica. Foram apreendidos um revólver, munição, três celulares e dinheiro. A arma havia sido furtada em Laranja da Terra.