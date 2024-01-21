Perseguição policial em Colatina termina com quatro pessoas presas

Uma perseguição policial a quatro homens em um carro, no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no final da tarde deste sábado (20) terminou com os fugitivos presos. Durante a fuga, eles bateram em uma viatura policial, em outros dois carros e em um hidrante.
De acordo com a Polícia Militar quatro homens chegaram a um posto de combustíveis e pediram cerveja. Enquanto eles consumiam a bebida, uma das funcionárias do estabelecimento comercial solicitou o pagamento, os homens pagaram parte do valor e começaram a discutir quem pagaria o restante. Em um determinado momento, a funcionária do posto pediu que eles fizessem o restante do pagamento, um deles levantou a camisa que vestia e mostrou um revólver para a mulher e a ameaçou.
Após a ameaça, os quatro homens entraram no carro e fugiram sem pagar o restante do valor consumido, porém, quando estavam saindo do posto, foram surpreendidos por uma viatura policial. Foi dada ordem de parada, mas esta não foi obedecida, e assim começou a perseguição policial.
Os homens foram em direção ao centro de Colatina, durante a fuga pegaram a contramão da via e andaram em alta velocidade. Depois tomaram a ponte Florentino Avidos, em direção ao bairro São Silvano. Os militares bloquearam a saída da ponte, mas os fugitivos bateram na viatura, que teve para-choque, farol, capô do carro e o rádio patrulha danificados.
A fuga continuou. Logo em seguida, o veículo bateu com a lateral no meio fio da pista. Mesmo assim, os fugitivos não pararam e mais a frente bateram em outros dois carros que estavam no meio da pista, parados na faixa de pedestre, para um homem atravessar. Nesse momento, o indivíduo que estava no carona do carro tentou fugir e abriu a porta do veículo, ao fazer isso, a porta bateu em um hidrante.
Os fugitivos pararam em frente a um banco, os militares chegaram logo em seguida, desceram da viatura e foram até onde os quadro indivíduos estavam. Um deles estava armado, a PM então efetuou alguns disparos, que não acertaram ninguém. Depois disso, o homem que estava com a arma se entregou, deitou no chão e foi algemado.
Os outros três homens que estavam no carro também saíram. Um deles resistiu, quando um dos policiais tentava algemá-lo, o suspeito deu um soco no policial. Foi necessário o uso de força e técnicas de imobilização para conter e algemar o homem.
O motorista do carro não tinha carteira de habilitação, se negou a fazer o teste do bafômetro, porém foi constatado que ele estava com sintomas de quem faz uso de bebida alcoólica e também assumiu ter bebido no posto de combustíveis.
No veículo foram encontradas três garrafas de bebida alcoólica. Foram apreendidos um revólver, munição, três celulares e dinheiro. A arma havia sido furtada em Laranja da Terra.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil não informou o encaminhamento dos outros três detidos pela PM.