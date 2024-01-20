Enfermeira morta no ES: o que a polícia sabe até aqui sobre o crime

Íris Rocha de Souza, de 30 anos, enfermeira grávida morta em Alfredo Chaves Crédito: Redes Sociais

O enredo foi ganhando novos desdobramentos à medida que diligências eram feitas pela corporação. Os detalhes foram divulgados na última quinta-feira (18), durante uma coletiva de imprensa com as forças de segurança do Estado.

Confira abaixo um ponto a ponto de tudo o que já se sabe sobre a morte da enfermeira.

Sumiço

Comandada pela delegada Maria da Glória Pessotti, titular da Delegacia de Alfredo Chaves, a investigação apontou que Íris teria sumido na quarta-feira (10), um dia antes de o corpo dela ser encontrado.

Segundo familiares, a jovem teria feito o último contato com a mãe por WhatsApp exatamente na quarta (10), dizendo que iria para a casa dela no final de semana. Íris chegou a fazer compras em um supermercado de Vitória na manhã daquele dia, conforme ficou constatado por uma nota fiscal encontrada no bolso da vítima.

"Na quarta-feira passada, ele busca a vítima na Ufes [no campus de Maruípe, em Vitória, onde fazia mestrado], e depois ninguém mais tem contato com ela. Temos imagens da Íris entrando no carro dele por volta de 12h", apontou a delegada.

Mapeamento da área

A titular da DP também identificou que o suspeito foi até à região Serrana do Estado dias antes do crime, possivelmente para saber o local onde depositaria o corpo da vítima.

"Nós acreditamos que ele foi na terça (9 de janeiro) para aquela região para verificar o local" Maria da Glória Pessotti - Delegada de Alfredo Chaves

O ponto onde o corpo foi encontrado, segundo a delegada, era ermo e com pouca movimentação de pessoas. "Fiquei umas três horas lá e passavam poucos veículos. A maioria era moto. Acreditamos que ele tentou jogar de uma pirambeira [ribanceira], porque o corpo dela estava a um metro da estrada", explicou.

A corporação também acredita que Cleilton tenha coberto Íris com cal – um material da construção civil – para ocultar e dificultar na localização do cadáver. Constatou-se ainda que ele tentou descaracterizar o carro utilizado no crime.

Vítima é localizada

Maria da Glória Pessoti pontuou ainda que o corpo de Íris foi encontrado na quinta-feira (11), por volta de 12h30. "Recebemos uma ligação e tinha sangue na estrada. Por isso identificamos. Ela carregava o cartão de um banco, mas o nome estava incompleto", disse.

Naquele momento, um novo desafio se iniciava: encontrar a família da enfermeira. "Ligávamos para as pessoas e achavam que era trote. Mandamos um policial ir até casas de mulheres com o nome 'Íris'", comentou a delegada.

Relacionamento abusivo

Durante as investigações, também foi identificado que Cleilton tentava controlar a vida da enfermeira, sempre a aguardando do lado de fora do trabalho e até respondendo mensagens do celular dela.

"Ele passava 24 horas por dia monitorando a vítima. Ela estava em um relacionamento muito abusivo. Ele controlava toda a vida dela, de passar várias horas por dia do lado de fora do trabalho dela na Ufes. O telefone dela ficava com ele, que respondia as mensagens. Ela era controlada por ele", afirmou Pessotti.

Negou o crime

Questionado pelas autoridades, o suspeito negou ser o autor do crime. Cleilton Santana dos Santos vai responder por pelo menos três crimes: feminicídio, ocultação de cadáver e aborto