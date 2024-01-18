Ex-namorado suspeito de matar enfermeira grávida no ES fingia ser PM

Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, preso nesta quarta-feira (18) por suspeita de matar a ex-namorada Íris Rocha de Souza, de 30 anos, em Alfredo Chaves, fingia ser policial militar e se apresentava como "Soldado Santana". A informação foi repassada pela delegada Maria da Glória Pessoti, em coletiva de imprensa na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.
Por meio de nota, a PCES informou que “de acordo com as investigações, não há indícios de participação (no caso) de nenhum servidor que pertença ao quadro da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)”. Em declaração para a repórter de A Gazeta, Mikaella Mozer, o advogado do suspeito, Rafael Almeida, afirmou que o homem, na verdade, atuava como vigilante de supermercado e, nas horas vagas, também era motorista de aplicativo.