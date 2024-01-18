Ex-namorado suspeito de matar enfermeira grávida no ES fingia ser PM

Por meio de nota, a PCES informou que “de acordo com as investigações, não há indícios de participação (no caso) de nenhum servidor que pertença ao quadro da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)”. Em declaração para a repórter de A Gazeta, Mikaella Mozer, o advogado do suspeito, Rafael Almeida, afirmou que o homem, na verdade, atuava como vigilante de supermercado e, nas horas vagas, também era motorista de aplicativo.