Enfermeira morta no ES: ex-namorado é frio e nega crime, diz secretário

Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, foi descrito como "frio" pelas forças de segurança do Espírito Santo, após ser preso nesta quinta-feira (18). Além de ex-namorado da vítima, ele é o principal suspeito de matar a enfermeira grávida Íris Rocha de Souza, de 30 anos.
Durante uma coletiva de imprensa ainda nesta quinta, o secretário de Segurança Pública Alexandre Ramalho também afirmou que o suspeito negou o crime. Cleilton ainda fingia ser policial militar e se apresentava como "Soldado Santana".
Segundo a Polícia Civil, o investigado vai responder por três diferentes crimes: ocultação de cadáver, feminicídio e aborto.