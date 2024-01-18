Enfermeira morta no ES: vídeo mostra policiais durante buscas na casa de suspeito

Imagens de videomonitoramento do Bairro de Lourdes, em Vitória, cedidas por moradores, mostram policiais civis durante buscas no endereço de Cleilton Santana dos Santos, na última terça-feira (16).
Ele é o principal suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, que estava grávida de 8 meses. O corpo dela, com marcas de tiros e coberto por cal, foi encontrado no dia 11 de janeiro deste ano, em Alfredo Chaves, no Sul do Estado.
Cleilton foi preso na tarde desta quinta-feira (18) em uma ação conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves. "As diligências que culminaram na prisão tiveram a participação de diversas delegacias da PCES, da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e de outras instituições, que trabalharam em conjunto", completou a Sesp.
Nas imagens, os policiais aparecem na frente da casa. Depois, alguns deles entram no endereço. O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no endereço e conversou com moradores. Eles informaram que Cleilton se apresentava como policial militar. Apesar disso, a Polícia Militar do Espírito Santo afirmou que ele não faz parte dos quadros da corporação.
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