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Em Vitória

Enfermeira morta no ES: vídeo mostra policiais durante buscas na casa de suspeito

Uma equipe da Polícia Civil foi até o endereço de Cleilton Santana dos Santos, no Bairro de Lourdes, na última quarta-feira (16); ele foi preso nesta quinta-feira (18), em Viana
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 jan 2024 às 15:19

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 15:19

Imagens de videomonitoramento do Bairro de Lourdes, em Vitória, cedidas por moradores, mostram policiais civis durante buscas no endereço de Cleilton Santana dos Santos, na última terça-feira (16).
Ele é o principal suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, que estava grávida de 8 meses. O corpo dela, com marcas de tiros e coberto por cal, foi encontrado no dia 11 de janeiro deste ano, em Alfredo Chaves, no Sul do Estado. 

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Cleilton foi preso na tarde desta quinta-feira (18) em uma ação conduzida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves. "As diligências que culminaram na prisão tiveram a participação de diversas delegacias da PCES, da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e de outras instituições, que trabalharam em conjunto", completou a Sesp.
Nas imagens, os policiais aparecem na frente da casa. Depois, alguns deles entram no endereço. O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no endereço e conversou com moradores. Eles informaram que Cleilton se apresentava como policial militar. Apesar disso, a Polícia Militar do Espírito Santo afirmou que ele não faz parte dos quadros da corporação.
Veja a cobertura completa do caso:

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