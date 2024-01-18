Enfermeira morta no ES: ex vai responder por aborto, feminicídio e ocultação

Cleilton Santana dos Santos é o principal suspeito pela morte da enfermeira Íris Rocha de Souza

O vigilante de supermercado Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, considerado o principal suspeito pela morte da enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, vai responder por três diferentes crimes: ocultação de cadáver, feminicídio e aborto.