Enfermeira morta no ES: ex vai responder por aborto, feminicídio e ocultação

O vigilante de supermercado Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, considerado o principal suspeito pela morte da enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, vai responder por três diferentes crimes: ocultação de cadáver, feminicídio e aborto.
A informação foi dada pelo delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, durante uma coletiva de imprensa que ocorre na chefatura da Polícia Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (18).
O secretário de Segurança Pública Alexandre Ramalho também descreveu o suspeito como "frio" e afirmou que Cleilton negou o crime.