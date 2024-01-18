Enfermeira morta no ES: familiares e amigos relatam relacionamento abusivo

A enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, vivia um relacionamento abusivo com o principal suspeito de matá-la, Cleilton Santana, de 27 anos, preso nesta quinta-feira (18). Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, o investigado tentava controlar toda a rotina da vítima, que estava grávida de oito meses.
"Em relatos de amigos e familiares, apontavam que ela estava em relacionamento abusivo. Um rapaz que controlava tudo dela: roupas, mensagens, amigos e pegava e levava ela para o trabalho", afirmou Ramalho, durante a coletiva de imprensa que ocorre na chefatura da Polícia Civil, em Vitória.
O corpo de Íris foi encontrado no dia 11 de janeiro, coberto de cal, em uma estrada de chão em Alfredo Chaves. Apesar de o crime ter ocorrido no Sul do Espírito Santo, a vítima morava na Serra.