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Assassinada a tiros

Quem era enfermeira morta no ES e o que se sabe sobre o crime

Íris Rocha de Souza, 30 anos, foi encontrada em uma estrada na zona rural de Alfredo Chaves; ela estava grávida de oito meses, e também deixou um filho de 8 anos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 jan 2024 às 19:14

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 19:14

Íris Rocha de Souza, 30 anos, enfermeira grávida encontrada morta
Íris Rocha de Souza, 30 anos, deixa um filho de oito anos e estava grávida Crédito: Redes Sociais

Atualização

18/01/2024 - 3:23
Exatamente uma semana após o corpo de Íris Rocha ser encontrado em Alfredo Chaves, o principal suspeito do crime, Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil. O texto foi atualizado com a informação.
assassinato da enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, encontrada morta em uma estrada de chão no interior de Alfredo Chaves, chamou a atenção pela brutalidade e causou comoção não apenas no Estado, como também nacionalmente. Grávida de oito meses, a vítima era mestranda em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e ainda coordenava uma pesquisa em um hospital de Vitória.
Considerado o principal suspeito do crime, o ex-namorado da vítima, Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil. A defesa do investigado informou que ele estava indo em direção ao município onde o corpo de íris foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (18), para se entregar às forças de segurança.

Descoberta do corpo

Íris foi encontrada morta por um policial de folga na última quinta-feira (11), em uma estrada rural que liga Matilde a São Bento de Urânia. A vítima tinha duas perfurações no tórax. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que a identificação foi difícil, já que ela estava coberta de cal – um material utilizado na construção civil. No local, foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40.
Apesar de ter sido encontrada na quinta, familiares apenas souberam do caso na segunda-feira (15), quando foram reconhecer o corpo no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul capixaba.
Íris Rocha de Souza, de 30 anos, enfermeira grávida morta em Alfredo Chaves
Íris Rocha de Souza, de 30 anos, enfermeira grávida morta em Alfredo Chaves Crédito: Redes Sociais
Segundo familiares, a jovem teria feito o último contato com a mãe, Márcia Rocha, por WhatsApp na quarta-feira (10). Na conversa, a enfermeira tinha dito que iria para a casa dela no final de semana. O corpo de Íris foi localizado no dia seguinte, com apenas um cartão de crédito.
A enfermeira morava em Jacaraípe, na Serra. Parentes disseram que não havia motivos para ela estar em Alfredo Chaves, já que não costumava ir para lá e nem tinha contatos na cidade.

Histórico de agressões

No dia 5 de outubro de 2023, Íris registrou um boletim de ocorrência relatando que havia sofrido agressão do então namorado, preso nesta quinta-feira (18). À época, eles estavam juntos havia cinco meses, e a enfermeira estava grávida de 15 semanas. Ela relatou que os dois estavam conversando quando o homem deu um golpe de "mata-leão". A vítima chegou a desmaiar.

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Quando recuperou os sentidos, ela estava com o nariz sangrando e tossindo. O próprio agressor teria dado banho na enfermeira, que depois foi trabalhar. Ao contar o que aconteceu para uma colega, Íris foi incentivada a registrar o boletim de ocorrência. Na ocasião, ela solicitou medida protetiva.

Quem era

A enfermeira fazia mestrado na área de Ciências Fisiológicas da Ufes, e atuava como pesquisadora no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), na Capital. Conforme explicou a instituição, ela coordenava o estudo CV-Genes, que avalia o impacto do componente genético como fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica no Brasil.
Íris Rocha de Souza, grávida de 8 meses assassinada em Alfredo Chaves
Íris Rocha de Souza, grávida de 8 meses assassinada em Alfredo Chaves Crédito: Acervo familiar
Além do bebê que esperava, Íris deixou um filho de 8 anos. Durante o velório no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, familiares contaram à TV Gazeta que o neném chegou a passar por autópsia e foi recolocado no ventre da mãe, para ser sepultado junto dela. O enterro ocorreu nesta terça-feira (16).
Em entrevista à imprensa, a mãe da vítima descreveu a vítima como uma pessoa "meiga" e "trabalhadora".
"Uma pessoa meiga, amada, trabalhadora, muito dedicada. Ela ficava cuidando das pessoas e tinha muito orgulho disso. Fazia com muito carinho e as pessoas gostavam dela, do trabalho que ela fazia "
Márcia Rocha - Mãe de Íris

Família

Emocionada durante o velório, Márcia Rocha também pediu por justiça e contou como soube da morte da filha (veja na íntegra abaixo):
"A polícia descobriu um cadáver como se fosse jogado na mata de Alfredo Chaves e aí foi confrontar com todas as 'Íris', porque havia só um cartão com nome Íris (com a vítima), mas podia ser qualquer Íris. E aí chegou até mim. No final a gente percebeu que era a Íris, minha filha querida, amada, tão jovem, tão cheia de sonhos", detalhou.
"A gente precisa que seja feita a justiça, porque foi uma maldade que fizeram com ela. Grávida de 8 meses de uma menina que ia se chamar Rebeca e nasceria no máximo dia 20 de fevereiro"
Márcia Rocha - Mãe de Íris

Entidades lamentam

Após a repercussão do caso, a Ufes, instituição onde ela estudava, publicou uma nota de pesar. "Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para atravessar esta tempestade."
O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) também lamentou. "É com um sentimento de consternação e tristeza que recebemos a notícia do falecimento da Íris. Esse caso deixa um vazio imensurável na Enfermagem do Espírito Santo. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, e nos solidarizamos nesse momento de dor e perda", disse Wilton José Patrício, presidente do conselho.

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