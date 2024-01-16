Quem era enfermeira morta no ES e o que se sabe sobre o crime

Íris Rocha de Souza, 30 anos, deixa um filho de oito anos e estava grávida Crédito: Redes Sociais

Considerado o principal suspeito do crime, o ex-namorado da vítima, Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, foi preso pela Polícia Civil. A defesa do investigado informou que ele estava indo em direção ao município onde o corpo de íris foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (18), para se entregar às forças de segurança.

Descoberta do corpo

Íris foi encontrada morta por um policial de folga na última quinta-feira (11), em uma estrada rural que liga Matilde a São Bento de Urânia. A vítima tinha duas perfurações no tórax. Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que a identificação foi difícil, já que ela estava coberta de cal – um material utilizado na construção civil. No local, foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40.

Apesar de ter sido encontrada na quinta, familiares apenas souberam do caso na segunda-feira (15), quando foram reconhecer o corpo no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, também no Sul capixaba.

Íris Rocha de Souza, de 30 anos, enfermeira grávida morta em Alfredo Chaves Crédito: Redes Sociais

Segundo familiares, a jovem teria feito o último contato com a mãe, Márcia Rocha, por WhatsApp na quarta-feira (10). Na conversa, a enfermeira tinha dito que iria para a casa dela no final de semana. O corpo de Íris foi localizado no dia seguinte, com apenas um cartão de crédito.

A enfermeira morava em Jacaraípe, na Serra. Parentes disseram que não havia motivos para ela estar em Alfredo Chaves, já que não costumava ir para lá e nem tinha contatos na cidade.

Histórico de agressões

No dia 5 de outubro de 2023, Íris registrou um boletim de ocorrência relatando que havia sofrido agressão do então namorado, preso nesta quinta-feira (18). À época, eles estavam juntos havia cinco meses, e a enfermeira estava grávida de 15 semanas. Ela relatou que os dois estavam conversando quando o homem deu um golpe de "mata-leão". A vítima chegou a desmaiar.

Quando recuperou os sentidos, ela estava com o nariz sangrando e tossindo. O próprio agressor teria dado banho na enfermeira, que depois foi trabalhar. Ao contar o que aconteceu para uma colega, Íris foi incentivada a registrar o boletim de ocorrência. Na ocasião, ela solicitou medida protetiva.

Quem era

A enfermeira fazia mestrado na área de Ciências Fisiológicas da Ufes, e atuava como pesquisadora no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), na Capital. Conforme explicou a instituição, ela coordenava o estudo CV-Genes, que avalia o impacto do componente genético como fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica no Brasil.

Íris Rocha de Souza, grávida de 8 meses assassinada em Alfredo Chaves Crédito: Acervo familiar

Em entrevista à imprensa, a mãe da vítima descreveu a vítima como uma pessoa "meiga" e "trabalhadora".

"Uma pessoa meiga, amada, trabalhadora, muito dedicada. Ela ficava cuidando das pessoas e tinha muito orgulho disso. Fazia com muito carinho e as pessoas gostavam dela, do trabalho que ela fazia " Márcia Rocha - Mãe de Íris

Família

"A polícia descobriu um cadáver como se fosse jogado na mata de Alfredo Chaves e aí foi confrontar com todas as 'Íris', porque havia só um cartão com nome Íris (com a vítima), mas podia ser qualquer Íris. E aí chegou até mim. No final a gente percebeu que era a Íris, minha filha querida, amada, tão jovem, tão cheia de sonhos", detalhou.

"A gente precisa que seja feita a justiça, porque foi uma maldade que fizeram com ela. Grávida de 8 meses de uma menina que ia se chamar Rebeca e nasceria no máximo dia 20 de fevereiro" Márcia Rocha - Mãe de Íris

Entidades lamentam

Após a repercussão do caso, a Ufes, instituição onde ela estudava, publicou uma nota de pesar. "Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para atravessar esta tempestade."