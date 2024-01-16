Enfermeira grávida de 8 meses é assassinada e tem corpo coberto com cal no ES

No local foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40. O corpo foi encaminhado para o SML de Cachoeiro de Itapemirim, mas, segundo parentes, os familiares só foram comunicados na segunda-feira.

A enfermeira fazia mestrado na área de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A instituição publicou uma nota de pesar. "Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para atravessar esta tempestade."