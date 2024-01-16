Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morta a tiros

Enfermeira grávida de 8 meses é assassinada e tem corpo coberto com cal no ES

Íris Rocha de Souza, de 30 anos, morava na Serra; corpo dela tinha duas perfurações na região do tórax e foi encontrado em uma estrada na localidade de Iracema, em Alfredo Chaves
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 jan 2024 às 08:10

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 08:10

Íris Rocha de Souza, 30 anos, enfermeira grávida encontrada morta
Íris Rocha de Souza, 30 anos, enfermeira grávida encontrada morta Crédito: Redes Sociais
A enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos, foi encontrada morta em uma estrada de chão em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, na última quinta-feira (11). Ela estava com duas perfurações na região do tórax e o corpo coberto de cal – um material de construção. Os familiares só ficaram sabendo do caso na segunda-feira (15), quando foram reconhecer o corpo no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Parentes confirmaram à reportagem de A Gazeta que a vítima estava grávida de 8 meses.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o corpo foi localizado pela manhã por um policial de folga na localidade de Iracema, numa estrada rural que liga Matilde a São Bento de Urânia. Os agentes disseram que a identificação da vítima era difícil, já que ela estava coberta de cal, mas foi possível constatar as duas marcas de tiros. 
No local foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40. O corpo foi encaminhado para o SML de Cachoeiro de Itapemirim, mas, segundo parentes, os familiares só foram comunicados na segunda-feira. 

Mestrado na Ufes

A enfermeira fazia mestrado na área de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A instituição publicou uma nota de pesar. "Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para atravessar esta tempestade."
O velório da jovem aconteceu na manhã desta terça-feira (16), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde o corpo dela foi enterrado.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Assassinato homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados