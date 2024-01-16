Ufes e Coren-ES lamentam morte de enfermeira grávida de 8 meses

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) manifestaram pesar, na manhã desta terça-feira (16), pela morte da enfermeira Íris Rocha de Souza, de 30 anos. Ela estava grávida de 8 meses e foi encontrada morta com marcas de tiro em uma estrada de chão em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, na última quinta-feira (11). Corpo foi reconhecido e liberados por familiares na segunda-feira (15).
"Ela parte deixando-nos muitas lições de coragem e resistência, mas também um sorriso permanente a qualquer um que a encontrasse. Que a família e amigos tenham consolo e serenidade para atravessar esta tempestade", diz a nota do curso de Ciências Fisiológicas da Ufes.
O presidente do Coren-ES, Wilton José Patrício, expressou profundo lamento pela morte: "É com um sentimento de consternação e tristeza que recebemos a notícia do falecimento da Íris. Esse caso deixa um vazio imensurável na Enfermagem do Espírito Santo. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, e nos solidarizamos nesse momento de dor e perda".
Ainda no texto, o presidente destaca a importância de se apurar o ocorrido. "O Coren-ES clama por justiça, buscando respostas para esse ato de extrema crueldade. Que a memória de Íris Rocha permaneça viva em nossos corações, como exemplo de dedicação e amor à profissão", finaliza.