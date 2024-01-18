Polícia vai investigar por que enfermeira morta no ES não teve medida protetiva

Segundo o delegado-geral da PC, José Darcy Arruda, na época da solicitação, o sistema estava passando por mudanças e se tornando totalmente eletrônico, o que pode ter levado a alguma falha. "Ela não chegou a retornar na delegacia depois de ter feito o boletim, mas já mandei apurar com rigor o motivo de não ter dado andamento à medida protetiva", explicou o chefe da corporação.