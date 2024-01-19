Celular de enfermeira morta no ES não foi encontrado e dificulta investigação

"Na terça ele foi para a Região Serrana e voltou. Sabemos que a Íris estava viva na quarta, pois encontramos uma nota fiscal de um supermercado no bolso da roupa dela, que marcava 8h da manhã do dia 10. Nesse dia ela foi com Cleilton para Alfredo Chaves por volta das 12h, e na quinta ele voltou para Vitória", informou a delegada titular de Alfredo Chaves, Maria da Glória Pessotti.