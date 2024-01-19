Enfermeira morta no ES: veja ponto a ponto do depoimento de suspeito preso

Cleilton Santana dos Santos, de 27 anos, preso suspeito de matar a enfermeira Íris Rocha de Souza, que estava grávida de 8 meses

Muito querida, Íris fazia mestrado em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenava uma pesquisa em um hospital de Vitória. Na quarta-feira (17), policiais fizeram buscas na casa de Cleilton, em Vitória. No dia seguinte, ele foi preso em Viana. Segundo o advogado, o suspeito estava indo se entregar na Delegacia de Alfredo Chaves, que investiga o caso.