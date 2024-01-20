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Mandados de prisão

Operação mira organizações que atuam no tráfico de drogas no ES

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na manhã deste sábado (20) em Fundão, Aracruz e na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2024 às 13:34

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 13:34

Operação mira em organizações que atuam no tráfico de drogas e homicídios no Norte do ES
Operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas e homicídios no Norte do ES Crédito: Divulgação/PCES
Dois suspeitos foram presos em uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã deste sábado (20). A Operação Hefesto, da Delegacia de Fundão, foi realizada para desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e em homicídios nas regiões de Praia Grande, em Fundão; Nova Almeida, na Serra; e algumas localidades de Aracruz.
Ao todo, foram cumpridos 20 mandados, sendo dez de prisão temporária e dez de busca e apreensão. Segundo a PCES, os mandados foram expedidos após a investigação de um homicídio registrado no dia 16 de dezembro de 2023, no Bairro Direção, em Fundão. Na ocasião, a vítima teve o corpo incendiado por traficantes locais.
Além da equipe da Delegacia de Fundão, participaram da operação policiais da Superintendência de Polícia Norte, Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio do helicóptero do Notaer e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), com a presença do titular da pasta, coronel Alexandre Ramalho.
"Essa operação consiste em trazer mais tranquilidade, combater a guerra do tráfico que está instaurada entre Praia Grande, Nova Almeida e Aracruz, de grupos rivais ligados ao tráfico de entorpecentes"
Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
O secretário cita ainda um homicídio registrado na noite de sexta-feira (19) na região e pede que a população ajude por meio de denúncias. “Tivemos na noite de ontem (sexta-feira) quatro feridos, dois óbitos. Estamos aqui para combater essa criminalidade voltada para o tráfico de entorpecentes [...] Denuncie! 181, canal seguro pra você nos ajudar a encontrar esses criminosos”, conclui.

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