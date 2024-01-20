Operação mira organizações que atuam no tráfico de drogas no ES

Dois suspeitos foram presos em uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã deste sábado (20). A Operação Hefesto, da Delegacia de Fundão, foi realizada para desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e em homicídios nas regiões de Praia Grande, em Fundão; Nova Almeida, na Serra; e algumas localidades de Aracruz.
Ao todo, foram cumpridos 20 mandados, sendo dez de prisão temporária e dez de busca e apreensão. Segundo a PCES, os mandados foram expedidos após a investigação de um homicídio registrado no dia 16 de dezembro de 2023, no Bairro Direção, em Fundão. Na ocasião, a vítima teve o corpo incendiado por traficantes locais.
Além da equipe da Delegacia de Fundão, participaram da operação policiais da Superintendência de Polícia Norte, Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio do helicóptero do Notaer e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), com a presença do titular da pasta, coronel Alexandre Ramalho.
"Essa operação consiste em trazer mais tranquilidade, combater a guerra do tráfico que está instaurada entre Praia Grande, Nova Almeida e Aracruz, de grupos rivais ligados ao tráfico de entorpecentes"
O secretário cita ainda um homicídio registrado na noite de sexta-feira (19) na região e pede que a população ajude por meio de denúncias. “Tivemos na noite de ontem (sexta-feira) quatro feridos, dois óbitos. Estamos aqui para combater essa criminalidade voltada para o tráfico de entorpecentes [...] Denuncie! 181, canal seguro pra você nos ajudar a encontrar esses criminosos”, conclui.