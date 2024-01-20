Dois homens morrem baleados por suspeitos encapuzados em Aracruz

Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após serem baleados no bairro Itaputera, em Aracruz , no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (19). De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar, indivíduos encapuzados teriam passado atirando nas vítimas, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Não há informações sobre a motivação do crime.

Apenas três vítimas estavam no local do crime. Durante o atendimento no local, a PMES foi informada que a quarta, outro homem, teria dado entrada em um pronto atendimento da região, com um tiro na perna, o que foi confirmado em seguida. Segundo a Polícia Militar, buscas foram realizadas logo após o ocorrido, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A Polícia Civil informou, na manhã deste sábado (20), que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passarão pelo processo de necropsia e, posteriormente, serão liberados para os familiares.