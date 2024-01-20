Homem é detido com submetralhadora e drogas em Colatina

Submetralhadora apreendida com suspeito em Colatina Crédito: PMES/Divulgação

Um jovem de 19 anos foi detido com uma submetralhadora, munições e pedras de crack no bairro São Pedro, em Colatina , no Noroeste do Estado, na noite de sexta-feira (19). De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , o indivíduo chegou a tentar fugir dos policiais, mas se rendeu e foi conduzido à delegacia.

Policiais que atenderam a ocorrência relatam que receberam a denúncia de que quatro homens estavam em um beco da região portando armas. Ao chegar ao local, identificaram um dos suspeitos e deram ordem de abordagem. O homem chegou a correr, sendo seguido pelos policiais, mas, em um determinado momento, dispensou a arma de fogo e se rendeu.

Os militares identificaram que a arma dispensada se tratava de uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 9 milímetros, com um carregador alongado, contendo 14 munições do mesmo calibre. Durante a revista, policiais ainda encontraram 12 pedras de crack embaladas e prontas para o comércio, além de R$ 672,00 em espécie. Ainda conforme informações da ocorrência, mais 29 pedras de crack foram encontradas no trecho percorrido pelo suspeito durante a tentativa de fuga.