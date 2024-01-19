Morre empresário baleado na cabeça após demissão de funcionário em Ibiraçu

Elissandro Lopes Siqueira foi morto com três tiros na cabeça em Ibiraçu Crédito: Redes sociais

Morreu o homem de 41 anos baleado com três tiros na cabeça em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (19). Segundo testemunhas, Elissandro Lopes Siqueira teria sido baleado por um ex-funcionário. Ele chegou a ser socorrido e deu entrada no pronto-socorro do município, mas não respondeu às tentativas de reanimação da equipe médica da unidade de saúde e foi a óbito.

Por uma rede social, o Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio, confirmou a morte de Elissandro e informou ele era aracruzense, mas trabalhava em Ibiraçu, município vizinho. O titular da Deic ainda acrescentou que a Polícia Civil já investiga um provável suspeito do crime.

"Infelizmente o indivíduo [o provável suspeito do crime] foi preso na semana passada com arma, moto furtada e drogas, mas foi solto no dia seguinte em audiência de custódia. Ele também tinha outras duas prisões por receptação em 2021 e 2022 " Leandro Sperandio - Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz

A Polícia Militar foi ao pronto-socorro ao receber a informação de que um homem teria dado entrada na unidade com disparos de arma de fogo. No local, testemunhas relataram aos policiais que o crime teria sido cometido por um funcionário da vítima, que estava trabalhando para ela em uma obra desde quinta-feira (18).

Ainda conforme as testemunhas, na manhã desta sexta-feira, o homem teria sido dispensado do serviço após ser chamado a atenção por utilizar um caminhão da vítima de forma irregular. Em seguida, o suspeito teria se retirado do local, mas voltou armado cerca de uma hora mais tarde e efetuou três disparos na cabeça do patrão, fugindo logo depois em uma motocicleta.