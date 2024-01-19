Homem dá três tiros na cabeça do ex-patrão após ser demitido em Ibiraçu

Um homem de 41 anos, identificado como Elissandro Lopes Siqueira, foi baleado com três tiros na cabeça em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (19). Ele chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro da unidade, mas não respondeu às tentativas de reanimação da equipe médica e foi a óbito. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o crime teria sido cometido por um funcionário da vítima, que estava trabalhando para ela em uma obra desde quinta-feira (18).
Ainda conforme as testemunhas, na manhã desta sexta-feira, o homem teria sido dispensado do serviço após ser chamado a atenção por utilizar um caminhão da vítima de forma irregular. Em seguida, o suspeito teria se retirado do local, mas voltou armado cerca de uma hora mais tarde e efetuou três disparos na cabeça do patrão, fugindo logo depois em uma motocicleta.
A PM fez buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. O caso, a princípio, foi registrado como tentativa de homicídio, no entanto, nesta tarde, o Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio, confirmou a morte da vítima por meio de uma rede social. O corpo de Elissandro foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibiraçu.