Homem dá três tiros na cabeça do ex-patrão após ser demitido em Ibiraçu

Ainda conforme as testemunhas, na manhã desta sexta-feira, o homem teria sido dispensado do serviço após ser chamado a atenção por utilizar um caminhão da vítima de forma irregular. Em seguida, o suspeito teria se retirado do local, mas voltou armado cerca de uma hora mais tarde e efetuou três disparos na cabeça do patrão, fugindo logo depois em uma motocicleta.

A PM fez buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. O caso, a princípio, foi registrado como tentativa de homicídio, no entanto, nesta tarde, o Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, delegado Leandro Sperandio, confirmou a morte da vítima por meio de uma rede social. O corpo de Elissandro foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibiraçu.