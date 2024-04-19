Inaugurado há 8 meses, aquaviário segue inacessível a cadeirantes

Procurada por A Gazeta nesta sexta-feira (19), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), responsável pela administração do aquaviário, disse que o modal está sendo adaptado para garantir segurança e condições ideais para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida. No entanto, não foi informado prazo para a conclusão dessas adaptações.