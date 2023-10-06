'Acessibilidade não é favor': a lição em um desabafo sobre o Aquaviário

Barrada no Aquaviário, a cadeirante Rosilda Maria Dias lamenta a falta de acessibilidade Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

“Acessibilidade é lei, não é favor. É preciso entender que as pessoas com deficiência estão buscando seu lugar. É frustrante, porque estamos rodeados de leis que não valem de nada”, desabafou a representante do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.

A regulamentação a que Rosilda se refere existe há quase 23 anos. Trata-se da lei de acessibilidade, nº 10.098 , promulgada em 19 de dezembro de 2000. Nela é estabelecida a exigência para que pessoas com deficiência tenham acesso garantido a todos os estabelecimentos, tanto espaços públicos quanto privados, sem barreiras de arquitetura, nos transportes e na comunicação.

No caso do Aquaviário, a barreira que cerceia os direitos dos cadeirantes ocorre por conta da instabilidade do flutuante localizado na estação da Praça do Papa. O problema foi apontado pela Marinha, segundo a Ceturb, que diz estar buscando uma solução para permitir o embarque seguro de quem usa cadeira de rodas. A Capitania dos Portos , por sua vez, informa que acompanha e orienta o processo de adaptação das rampas de forma que sejam cumpridos os requisitos de habitabilidade e acessibilidade.

Não se questiona aqui o cuidado com a segurança, item indiscutível em uma operação que envolve vidas. O que se lamenta é que não tenha sido possível solucionar o problema no Aquaviário antes da inauguração. Afinal, a preocupação com a inclusão de todos tem de ser cotidiana e também inadiável.