Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

BR 101: o que mais importa agora é deslanchar as obras

A renegociação do contrato precisa assegurar, acima de tudo, que a concessionária cumpra os prazos, dando o devido retorno à população pelo pedágio que continuará sendo pago

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 01:00

Públicado em 

02 out 2023 às 01:00

Colunista

BR 101
Obras de duplicação da BR 101 na década passada Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta
Já há uma proposta na mesa para superar o entrave da concessão da BR 101, como informou o colunista Abdo Filho. E um dos pontos de maior interesse para  a sociedade capixaba é o que trata da Reserva de Sooretama, por conta da impossibilidade legal da duplicação no trecho. Pela proposta, a duplicação deve ser completa até o trevo da BR 259, a partir daí, onde não há licenciamento ambiental, serão instaladas terceiras faixas.
Foi o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, que adiantou à coluna alguns pontos do acordo, desenhado pela  Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), pelo Ministério dos Transportes e  pela EcoRodovias, já entregue à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. Mas é importante ressaltar que o órgão pode ou não aceitar os termos da renegociação.
Portanto, tudo ainda pode mudar, mas diante do impasse causado pela devolução da concessão pela Eco101  em junho do ano passado, é possível avaliar que se chegou a um ponto no qual o mais importante é encontrar as condições possíveis para a continuidade da obra, e isso vai exigir certo grau de redução de expectativas.
Outro ponto do acordo adiantado por Ferraço é a construção de contornos duplicados nos casos de João Neiva, Ibiraçu, Fundão e Linhares, também no trecho Norte. No trecho Sul do Espírito Santo,  a informação é de que a rodovia será duplicada até a divisa com o Rio de Janeiro.
Recentemente, reportagem deste jornal mostrou que, em nove anos de concessão, muito pouco foi feito: no período, 12,9% (61,8 quilômetros) da extensão total da BR 101 no Espírito Santo foram duplicados pela concessionária. A questão do licenciamento ambiental no trecho Norte contribuiu para o atraso, mas não dá para jogar toda a responsabilidade somente nesse aspecto.
A expectativa é a de que a secretaria do TCU tome uma decisão sobre a BR 101 até o fim deste mês. A proposta pode não ser a dos sonhos, principalmente por conta da substituição da duplicação pelas três faixas nas áreas sem licenciamento, mas é o que pode fazer as obras andarem, garantindo uma rodovia mais segura. A renegociação do contrato precisa assegurar, acima de tudo, que a concessionária cumpra os prazos, dando o devido retorno à população pelo pedágio que continuará sendo pago.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Terceira Ponte: redução de acidentes começa a validar a reforma

Motociclistas são as maiores vítimas do trânsito no ES, mas podem mudar isso

Segurança Pública: divulgação de dados fortalece relação com a sociedade

Saldanha e Cavaliers: estímulo ao basquete é mais do que formar novos Varejões

Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) no ES: um resgate mais que oportuno

Tópicos Relacionados

BR 101 governo federal eco 101 Tribunal de Contas da União (TCU)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados