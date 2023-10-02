BR 101: o que mais importa agora é deslanchar as obras

Obras de duplicação da BR 101 na década passada Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

Foi o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, que adiantou à coluna alguns pontos do acordo, desenhado pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), pelo Ministério dos Transportes e pela EcoRodovias, já entregue à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. Mas é importante ressaltar que o órgão pode ou não aceitar os termos da renegociação.

Portanto, tudo ainda pode mudar, mas diante do impasse causado pela devolução da concessão pela Eco101 em junho do ano passado , é possível avaliar que se chegou a um ponto no qual o mais importante é encontrar as condições possíveis para a continuidade da obra, e isso vai exigir certo grau de redução de expectativas.

Outro ponto do acordo adiantado por Ferraço é a construção de contornos duplicados nos casos de João Neiva, Ibiraçu, Fundão e Linhares, também no trecho Norte. No trecho Sul do Espírito Santo, a informação é de que a rodovia será duplicada até a divisa com o Rio de Janeiro.

Recentemente, reportagem deste jornal mostrou que, em nove anos de concessão, muito pouco foi feito : no período, 12,9% (61,8 quilômetros) da extensão total da BR 101 no Espírito Santo foram duplicados pela concessionária. A questão do licenciamento ambiental no trecho Norte contribuiu para o atraso, mas não dá para jogar toda a responsabilidade somente nesse aspecto.