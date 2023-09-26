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Opinião da Gazeta

Saldanha e Cavaliers: estímulo ao basquete é mais do que formar novos Varejões

Inauguração das duas quadras externas no clube capixaba na semana passada simboliza um pacto pelo esporte que pode transformar a realidade de muitas crianças e jovens

Públicado em 

26 set 2023 às 01:00

Colunista

Anderson Varejao
Anderson Varejão, ex-jogador do Cavaliers, inaugura nova quadra no Saldanha Crédito: Carlos Aberto Silva
Anderson Varejão carrega a marca de ter sido um dos atletas mais bem-sucedidos do esporte capixaba. Despontou no Saldanha da Gama, atuou como pivô do Cleveland Cavaliers por treze temporadas, alcançando enorme popularidade entre os torcedores, e atualmente é consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global do clube da NBA.
O gigante esteve em Vitória na semana passada para entregar as quadras externas reformadas pelo Cleveland, como parte de um projeto que pretende internacionalizar a marca, incentivando a prática do basquete no Brasil. Uma parceria importante, pelo potencial transformador do esporte. 
É possível que a prática organizada do basquete forme novos talentos do nível de Varejão, mas o que mais importa é aquilo que o esporte pode fazer na vida de cada novo praticante. Além de ferramenta pedagógica, com impactos na sociabilidade, a prática esportiva, seja ela qual for, ajuda a construir a autoconfiança de quem pratica com regularidade. Ao mesmo tempo, ensina a encarar as frustrações. Forma cidadãos preparados para o mundo.
Anderson Varejão, ao praticar o esporte na quadra que veio inaugurar,  é um influenciador em seu significado positivo. Em um tempo no qual os atletas mais influentes só aparecem para anunciar apostas esportivas, chega a ser um alento que um atleta tão relevante esteja presente, em sua terra natal, simplesmente para estimular a jogar.
Por mais que possa ser tachada de marketing social por uma parcela da população, a ação da franquia da NBA no Brasil supre uma lacuna importante. A exemplo de tantas ONGs, ajuda a financiar e impulsionar o acesso ao esporte recreativo e educacional, não apenas o profissional - que fica com os gordos patrocínios e boa parte das verbas públicas. Com uma nova, mas vazia de recursos Lei Geral dos Esportes, sancionada neste ano, iniciativas como a do Cavaliers são importantes para democratizar a atividade física, direito constitucional quase desconhecido.
A inauguração das duas quadras externas no clube capixaba na semana passada simbolizou um pacto pelo esporte que pode transformar a realidade de muitas crianças e jovens.

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