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Saldanha inaugura quadras externas reformadas pelo Cleveland Cavaliers

Com a presença de Anderson Varejão, evento concluiu a entrega das obras que foram anunciadas em abril, em parceria com a franquia da NBA
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

20 set 2023 às 16:50

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 16:50

Após 5 meses do anúncio de que reformaria duas quadras externas do Saldanha da Gama, o Cleveland Cavaliers inaugurou e entregou as obras realizadas no clube capixaba na tarde desta quarta-feira (20). O evento contou com a presença de Anderson Varejão, embaixador global do Cavs, Nic Barlage, CEO da franquia e Marcos Perini, presidente do Saldanha.
As quadras fazem parte do projeto do Cleveland para o Brasil, que tem objetivo de atender a comunidade e incentivar a prática do basquete no país, internacionalizando o nome da marca. Outra grande atração da tarde foi a partida de exibição entre ex-atletas do clube na decada de 90, incluindo os irmãos Anderson, Sandro e Angelo Varejão, realizada em homenagem ao professor Hélio Demoner, entusiasta do basquete no Espírito Santo que faleceu recentemente. As duas quadras inclusive foram batizadas com o nome de Hélio.
Além disso, o CEO do Clevelend Cavaliers, Nic Barlage, entregou em mãos uma doação de 10 mil dólares, que serão destinados ao Instituto Anderson Varejão, grande parceiro da franquia e do Saldanha da Gama. Depois da cerimônia de entrega e da partida amistosa, uma clínica com as crianças do Instituto foi ministrada Daniel Soares, Diretor de Operações da NBA na América Latina.
"Emocionante, é um momento único, poder voltar para Vitória, para o Saldanha e proporcionar duas quadras dessa maneira para um clube que tanto fez pelo esporte aqui do nosso estado e para minha carreira é algo que me deixa extremamente feliz e emocionado", afirmou Varejão. 

Emoção familiar

Recentemente, o pai de Anderson Varejão, Sebastião Antônio, precisou ser internado devido a complicações respiratórias. No entanto, hoje está bem e esteve presente na inauguração das quadras do Saldanha. O ex-atleta da Seleção Brasileira não conseguiu conter as lágrimas ao falar do pai.
"Pai, quero agradecer a você por tudo que o senhor sempre fez pela gente, pelos meus irmãos, porque sem você nada disso teria sido possível." 

Inauguração das duas quadras externas do Saldanha da Gama

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