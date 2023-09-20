Saldanha inaugura quadras externas reformadas pelo Cleveland Cavaliers

Após 5 meses do anúncio de que reformaria duas quadras externas do Saldanha da Gama , o Cleveland Cavaliers inaugurou e entregou as obras realizadas no clube capixaba na tarde desta quarta-feira (20). O evento contou com a presença de Anderson Varejão, embaixador global do Cavs, Nic Barlage, CEO da franquia e Marcos Perini, presidente do Saldanha.

As quadras fazem parte do projeto do Cleveland para o Brasil, que tem objetivo de atender a comunidade e incentivar a prática do basquete no país, internacionalizando o nome da marca. Outra grande atração da tarde foi a partida de exibição entre ex-atletas do clube na decada de 90, incluindo os irmãos Anderson, Sandro e Angelo Varejão, realizada em homenagem ao professor Hélio Demoner, entusiasta do basquete no Espírito Santo que faleceu recentemente. As duas quadras inclusive foram batizadas com o nome de Hélio.

Além disso, o CEO do Clevelend Cavaliers, Nic Barlage, entregou em mãos uma doação de 10 mil dólares, que serão destinados ao Instituto Anderson Varejão, grande parceiro da franquia e do Saldanha da Gama. Depois da cerimônia de entrega e da partida amistosa, uma clínica com as crianças do Instituto foi ministrada Daniel Soares, Diretor de Operações da NBA na América Latina.

"Emocionante, é um momento único, poder voltar para Vitória, para o Saldanha e proporcionar duas quadras dessa maneira para um clube que tanto fez pelo esporte aqui do nosso estado e para minha carreira é algo que me deixa extremamente feliz e emocionado", afirmou Varejão.

Emoção familiar

Recentemente, o pai de Anderson Varejão, Sebastião Antônio, precisou ser internado devido a complicações respiratórias. No entanto, hoje está bem e esteve presente na inauguração das quadras do Saldanha. O ex-atleta da Seleção Brasileira não conseguiu conter as lágrimas ao falar do pai.

"Pai, quero agradecer a você por tudo que o senhor sempre fez pela gente, pelos meus irmãos, porque sem você nada disso teria sido possível."