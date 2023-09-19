Entrega de kits para a 32° Dez Milhas Garoto começa nesta quinta (21)

Não haverá entrega de kits no dia da 32° Dez Milhas Garoto Crédito: Divulgação

A 32° Dez Milhas Garoto acontece neste final de semana e as entregas dos kits estão chegando. Nos dias 21, 22 de setembro, das 9h às 19h, e 23 de setembro, das 8h às 16h, na Fábrica da Chocolates Garoto, os cerca de 13 mil inscritos na prova poderão resgatar seus kits de participação da corrida, que tem largada prevista para as 7h15 na Praia de Camburi, em Vitória.

Além da corrida principal, que acontece no domingo (24), estão programados outros dois eventos para o sábado (23): a 20° Garotada, para crianças e jovens entre 6 e 17 anos, e a 2° Cachorrida, para os pets e seus tutores. A primeira terá a entrega dos kits nos dias 21 e 22 de setembro, das 9h às 19h, enquanto a entrega dos kits da segunda acontece somente no dia 22, das 9h às 19h, na Fábrica Garoto.

Para este ano, a organização do evento preparou uma surpresa para os participantes e o público da corrida. O cantor Léo Santana irá encerrar a 32° Dez Milhas Garoto , com um show previsto para às 11h, no gramado do Centro de Distribuição da Garoto, próximo à área de dispersão da chegada. Além da entrada liberada dos participantes, o evento vai contar com a presença de mais 2,5 mil pessoas, que esgotaram os ingressos disponibilizados para o público que não vai participar da competição.

Sobre a corrida

Há mais de três décadas, a Dez Milhas Garoto oferece aos atletas a possibilidade de contemplar um dos percursos mais bonitos do Brasil, com passagem por famosos pontos turísticos do Espírito Santo – como a Terceira Ponte, que divide os municípios de Vitória e Vila Velha. A largada da corrida acontece na Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada é em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha, em um percurso de 16,09 quilômetros.

A premiação será em dinheiro para os vencedores das diversas categorias, tais como os atletas que completarem o circuito em menor tempo no geral, melhores capixabas, melhores colaboradores da Garoto e melhores cadeirantes. Além disso, a premiação para os primeiros brasileiros será no valor R$ 10 mil. Para o público infanto-juvenil da corrida Garotada, os competidores que chegarem ao pódio ganharão itens esportivos.

Criada para celebrar o aniversário de 60 anos da Garoto, em 1989, a Dez Milhas conquistou atletas profissionais e amadores. A prova é oficializada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAt (Federação Capixaba de Atletismo) e organizada pela Yescom, mesma empresa responsável pela Maratona Internacional de São Paulo e pela Corrida de São Silvestre, com apoio da Unimed Vitória e Águia Branca (transportadora oficial).

Resultados 2022

Masculino

1-Giovani dos Santos (Brasil) – 48min21

2-Vestus Chemjoy (Quênia) - 48min32



3-Gilmar Silvestre Lopes (Brasil) - 48min58



4-Asefa Bekele (Etiópia) - 51min05



5-Jonilson Pinto Prates (Brasil) – 51min59

Feminino

1-Mestawut Trunet (Etiópia) - 56min45



2-Fantu Gelasa (Etiópia) - 56min48



3-Yadeny Weltej (Etiópia) - 57min32



4-Amanda de Oliveira (Brasil) - 58min52



5-Priscila Moraes (Brasil) - 1h10min38



Serviço