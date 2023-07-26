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Dez Milhas Garoto terá novo trajeto e prêmio de R$ 50 mil para primeiros lugares

Mantendo os 16 quilômetros de distância, o novo percurso vai contemplar ainda mais os pontos turísticos do Estado à beira mar

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 17:53

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 17:53
Dez Milhas Garoto terá novo trajeto e prêmio de R$ 50 mil para primeiros lugares
A premiação que antes era de R$ 10 mil para os corredores mais rápidos, agora é de R$ 50 mil para quem finalizar a prova em primeiro lugar Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação
Atenção, corredores! A tradicional Corrida Dez Milhas Garoto chega à 32ª edição com novidades. Com um novo trajeto, que mantém os 16 km de distância, o percurso vai trocar a Avenida Hugo Musso, em Vila Velha, pela Avenida da Praia, isto é, passando pela orla para contemplar ainda mais os pontos turísticos do Estado à beira mar. Além disso, a premiação que antes era de R$ 10 mil para os corredores mais rápidos a completarem o circuito, agora é de R$ 50 mil para quem finalizar a prova em primeiro lugar, de acordo com a categoria.
Este ano, a edição será realizada no dia 24 de setembro e reunirá grandes nomes do esporte no Brasil, entre atletas profissionais e amadores. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de setembro e podem ser feitas pelo site www.dezmilhasgaroto.com.br.
Dez Milhas Garoto terá novo trajeto e prêmio de R$ 50 mil para primeiros lugares
A edição será realizada no dia 24 de setembro e reunirá grandes nomes do esporte no Brasil, entre atletas profissionais e amadores Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação
Segundo o gerente de Marketing da Garoto, Marcos Freitas, as expectativas para a 32ª edição são super positivas e tem previsão de atingir um recorde no número de inscritos.
“O evento não é apenas importante para a Garoto, mas para o ecossistema todo. Estamos muito orgulhosos em promovê-lo, pois também contribuímos para economia local no período da corrida, com um aumento na procura por hotéis e restaurantes, já que a região toda acaba recebendo muitos turistas. Isso é o que nos dá forças para aprimorarmos cada vez mais a Dez Milhas e seguirmos sendo parte do calendário nacional de corridas.”
A edição deste ano começa, a partir das 7h10, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, e tem como linha de chegada a Fábrica da Garoto, em Vila Velha.
A largada é feita de acordo com os grupos de inscrição divididos em: cadeirante; elite feminino; elite masculino; atleta com deficiência; pelotão premium; cadeirante com guia; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral.
Os melhores competidores recebem uma premiação em dinheiro de acordo com suas categorias: atletas que completarem o circuito em menor tempo geral, melhores capixabas, melhores colaboradores Garoto e melhores cadeirantes. Em 2023, a premiação para os primeiros corredores passa a ser de R$ 50 mil.

CORRIDA GAROTADA E CACHORRIDA 

E tem mais! Na véspera da Corrida Dez Milhas, no dia 23 de setembro, também será realizada a 20ª edição da Corrida Garotada, para crianças e jovens entre seis e 17 anos, e a 2ª Cachorrida, para que os tutores possam participar juntos dos pets.
Os competidores que conquistarem o pódio da Garotada ganharão itens esportivos.
“No total, serão mais de 15.700 vagas para competidores de todo o país, sendo 13 mil inscrições para a Dez Milhas Garoto e 2 mil para a Corrida Garotada, além das 700 vagas para a Cachorrida”, ressalta Marcos Freitas.
As inscrições para a Corrida Garotada e para a Cachorrida também podem ser feitas pelo site.

32ª Dez Milhas Garoto

  • Data: 24 de setembro
  • Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi
  • Horário da largada: a partir das 7h10 (verificar categoria/horário no site oficial do evento)
  • Inscrições até 05 de setembro pelo site: www.dezmilhasgaroto.com.br
  • Valor da inscrição: entre R$ 99 (individual) até R$ 250.

20ª Corrida Garotada

  • Data: 23 de setembro
  • Largada: Estacionamento do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá - Vitória
  • Horário de largada: a partir das 9h.
  • Idade mínima: podem participar da corrida competidores nascidos entre 2006 e 2017 nas categorias:
  • - 6 e 7 anos: 200 m
  • - 8 e 9 anos: 400 m
  • - 10 a 13 anos: 800 m
  • - 14 a 17 anos: 1.600 m
  • Inscrições até 5 de setembro pelo site: www.corridagarotada.com.br
  • Valor da inscrição: R$ 50,00 (individual).

2ª Cachorrida

  • Data: 23 de setembro
  • Largada: Estacionamento do Shopping Vitória - Rua Vitor Civitta (próximo ao acesso D do Shopping Vitória) - Enseada do Suá - Vitória, ES.
  • Horário: a partir das 6h50
  • Inscrições pelo site: www.cachorrida.com.br
  • Valor da Inscrição: R$ 45,00 (a dupla: atleta e o pet). 

Dez Milhas Garoto terá novo trajeto e prêmio de R$ 50 mil para primeiros lugares

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