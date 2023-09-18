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Festa

32ªDez Milhas Garoto terá show de Léo Santana no encerramento da corrida

Participantes da corrida terão acesso liberado ao evento e a Garoto irá disponibilizar 2.500 ingressos gratuitos para a população interessada se cadastrar através da plataforma a partir do dia 19/09

Públicado em 

18 set 2023 às 18:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O cantor Leo Santana se apresentou no festival Garota Vip, em agosto de 2023, no Rio de Janeiro
O cantor Leo Santana vai fazer show em Vila Velha Crédito: Fotoarena/Folhapress
A Chocolates Garoto preparou uma surpresa para comemorar os seus 94 anos, um show especial com o cantor Léo Santana para encerrar a 32ª edição da corrida Dez Milhas Garoto, que acontece no próximo dia 24 de setembro. A marca irá proporcionar um momento de interação e celebração entre os corredores, que já terão acesso liberado ao show, além de disponibilizar ingressos gratuitos para a população.
Para garantir a participação, basta acessar o link Encerramento 10 Milhas Garoto na plataforma Sympla e resgatar o cupom que será trocado por uma pulseira de acesso nos dias 21, 22 e 23 na fábrica da Garoto. Ao todo, serão disponibilizados cerca de 2,5 mil ingressos para o público que não participará da corrida. O show está previsto para às 11 horas e será no Ggramado do Centro de Distribuição da Garoto, próximo a área de dispersão da corrida.
“Estamos muito felizes de ter pela primeira vez na história da Garoto um show de encerramento nas dez milhas, que contará com a presença do Leo Santana. A Garoto completou 94 anos em 2023, uma empresa que nasceu no Espírito Santo e se orgulha muito disso. Há 32 anos realizamos a Dez Milhas, o maior evento esportivo do Estado e uma das principais provas de corrida de rua do País. Como forma de agradecimento e para estarmos ainda mais próximos dos nossos consumidores, resolvemos fazer essa surpresa. Além dos participantes da prova, também daremos a oportunidade de outras pessoas participarem, além de nossos quase 2 mil colaboradores. Proporcionar esse momento de alegria e celebração vai ser muito especial”, conta Marcos Freitas, gerente de marketing da Garoto.  

Serviço

  • Show de encerramento da 32ª Dez Milhas Garoto com Léo Santana 

  • Onde: Centro de Distribuição da Garoto 
  • Quando:  24 de setembro a partir das 11 horas 
  • Ingressos disponíveis: 2.500 
  • Link Ingressos: Encerramento 10 Milhas Garoto
  • 32ª Dez Milhas Garoto 

  • Data: 24 de setembro 
  • Horário da largada: A partir das 7h10 (Verificar categoria/horário no site oficial do evento) 
  • Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo - Praia de Camburi em Vitória 
  • Entrega do kit: 22 de setembro de 2023 das 9h às 19h e 23 de setembro de 2023 das 8h às 16h na Fábrica da Chocolates Garoto - Praça Meyerfreund, 1 - Glória - Vila Velha - Espírito Santo. 
  • www.dezmilhasgaroto.com.br

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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