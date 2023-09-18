32ªDez Milhas Garoto terá show de Léo Santana no encerramento da corrida

A Chocolates Garoto preparou uma surpresa para comemorar os seus 94 anos, um show especial com o cantor Léo Santana para encerrar a 32ª edição da corrida Dez Milhas Garoto, que acontece no próximo dia 24 de setembro. A marca irá proporcionar um momento de interação e celebração entre os corredores, que já terão acesso liberado ao show, além de disponibilizar ingressos gratuitos para a população.

“Estamos muito felizes de ter pela primeira vez na história da Garoto um show de encerramento nas dez milhas, que contará com a presença do Leo Santana. A Garoto completou 94 anos em 2023, uma empresa que nasceu no Espírito Santo e se orgulha muito disso. Há 32 anos realizamos a Dez Milhas, o maior evento esportivo do Estado e uma das principais provas de corrida de rua do País. Como forma de agradecimento e para estarmos ainda mais próximos dos nossos consumidores, resolvemos fazer essa surpresa. Além dos participantes da prova, também daremos a oportunidade de outras pessoas participarem, além de nossos quase 2 mil colaboradores. Proporcionar esse momento de alegria e celebração vai ser muito especial”, conta Marcos Freitas, gerente de marketing da Garoto.