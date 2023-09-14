Sem alma e sem futebol, Flamengo decepciona a torcida no Kleber Andrade

Às vésperas do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, o Flamengo recebe um duro golpe. O clima está péssimo, o trabalho de Sampaoli questionado e a diretoria desnorteada, sem saber como controlar o ambiente.
Esta passagem do Flamengo no Espírito Santo, que começou com os jogadores ignorando a torcida na chegada no hotel, termina com um estádio em completo anticlímax. Gritos de olé para o time adversário e muitos protestos contra a diretoria. O Rubro-Negro tem pouquíssimo tempo para se reiventar para chegar forte na final da Copa do Brasil.
Mesmo sem ter todo o elenco à disposição, Jorge Sampaoli tentou escalar o que tinha de melhor, mas fez escolhas questionáveis em seu time titular. Thiago Maia foi escolhido para a lateral esquerda, David Luiz atuou como volante e Cebolinha no ataque. Resultado: um time completamente desconfigurado e desconectado em campo.
O Furacão sequer precisou fazer um grande jogo para sair de campo com a vitória. Mesmo recheado de desfalques importantes como Fernandinho e Vitor Roque, o time comandado por Wesley Carvalho soube jogar nos erros e no nervosismo do Flamengo para assegurar os três pontos.
No fim, um 3 a 0 que desceu amargo para o Flamengo, que ainda teve Gabigol justamente expulso no segundo tempo. O elenco rubro-negro entende o momento ruim, mas que parece não saber como sair do buraco. A situação do Flamengo é grave.