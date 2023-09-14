Sem alma e sem futebol, Flamengo decepciona a torcida no Kleber Andrade

Sampaoli e comissão técnica do Fla pareciam sem entender o que aconteceu no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

Às vésperas do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, o Flamengo recebe um duro golpe. O clima está péssimo, o trabalho de Sampaoli questionado e a diretoria desnorteada, sem saber como controlar o ambiente.

Esta passagem do Flamengo no Espírito Santo, que começou com os jogadores ignorando a torcida na chegada no hotel, termina com um estádio em completo anticlímax. Gritos de olé para o time adversário e muitos protestos contra a diretoria. O Rubro-Negro tem pouquíssimo tempo para se reiventar para chegar forte na final da Copa do Brasil.

Confira imagens da partida entre Flamengo e Athletico-PR no Kleber Andrade

O Jogo

Mesmo sem ter todo o elenco à disposição, Jorge Sampaoli tentou escalar o que tinha de melhor, mas fez escolhas questionáveis em seu time titular. Thiago Maia foi escolhido para a lateral esquerda, David Luiz atuou como volante e Cebolinha no ataque. Resultado: um time completamente desconfigurado e desconectado em campo.

O Furacão sequer precisou fazer um grande jogo para sair de campo com a vitória. Mesmo recheado de desfalques importantes como Fernandinho e Vitor Roque, o time comandado por Wesley Carvalho soube jogar nos erros e no nervosismo do Flamengo para assegurar os três pontos.