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Derrota Amarga

Sem alma e sem futebol, Flamengo decepciona a torcida no Kleber Andrade

Às vésperas do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, o Flamengo recebe um duro golpe. O clima está péssimo, o trabalho de Sampaoli questionado e a diretoria desnorteada, sem saber como controlar o ambiente

Públicado em 

13 set 2023 às 23:55
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Sampaoli e comissão técnica do Fla pareciam sem entender o que aconteceu no Kleber Andrade
Sampaoli e comissão técnica do Fla pareciam sem entender o que aconteceu no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira
O flamenguista capixaba fez a sua parte: lotou o Kleber Andrade, fez festa, empurrou o time, protestou contra a arbitragem, mas não teve jeito, deixou o estádio decepcionado com a atuação do time. Sem confiança e com um futebol muito abaixo do esperado, o Rubro-Negro Carioca perdeu para o Athletico-PR por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (13).
Às vésperas do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, o Flamengo recebe um duro golpe. O clima está péssimo, o trabalho de Sampaoli questionado e a diretoria desnorteada, sem saber como controlar o ambiente.
Esta passagem do Flamengo no Espírito Santo, que começou com os jogadores ignorando a torcida na chegada no hotel, termina com um estádio em completo anticlímax. Gritos de olé para o time adversário e muitos protestos contra a diretoria. O Rubro-Negro tem pouquíssimo tempo para se reiventar para chegar forte na final da Copa do Brasil.

Confira imagens da partida entre Flamengo e Athletico-PR no Kleber Andrade

O Jogo

Mesmo sem ter todo o elenco à disposição, Jorge Sampaoli tentou escalar o que tinha de melhor, mas fez escolhas questionáveis em seu time titular. Thiago Maia foi escolhido para a lateral esquerda, David Luiz atuou como volante e Cebolinha no ataque. Resultado: um time completamente desconfigurado e desconectado em campo.
O Furacão sequer precisou fazer um grande jogo para sair de campo com a vitória. Mesmo recheado de desfalques importantes como Fernandinho e Vitor Roque, o time comandado por Wesley Carvalho soube jogar nos erros e no nervosismo do Flamengo para assegurar os três pontos. 
No fim, um 3 a 0 que desceu amargo para o Flamengo, que ainda teve Gabigol justamente expulso no segundo tempo. O elenco rubro-negro entende o momento ruim, mas que parece não saber como sair do buraco. A situação do Flamengo é grave.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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