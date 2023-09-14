Flamengo dá vexame contra o Athletico e irrita a torcida no Kleber Andrade

Lance do jogo entre Flamengo e Athletico-PR, no Kleber Andrade, pelo Brasileirão Crédito: Fernando Madeira

O que começou como festa terminou com irritação, vaias e protestos da torcida do Flamengo . No estádio Kleber Andrade lotado, com 19,5 mil ingressos vendidos, o rubro-negro deu vexame e foi derrotado por 3 a 0 pelo Athletico-PR, nesta quarta-feira (13), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perdido em campo, o time carioca ainda teve Gabigol expulso, no segundo tempo, quando já perdia por 1 a 0.

Agora, sob pressão e desconfiança da torcida, o Flamengo volta suas atenções para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no próximo domingo (17), às 16h, no Maracanã. Por sua vez, o Furacão tem compromisso diante do Internacional pela 24ª rodada do Brasileirão, em jogo marcado para terça-feira (21), às 19h30, na Ligga Arena, antiga Arena da Baixada, em Curitiba.

O Jogo

Os primeiros minutos de partida foram marcados pela presença do Flamengo no campo de ataque. Logo aos dois minutos, Pedro deu passe para Gabigol , que invadiu a área pelo lado esquerdo e bateu forte para defesa de Léo Linck. A torcida capixaba se empolgou no Kleber Andrade e, aos 18, viu Cebolinha dividir bola com Cacá, limpar a defesa e finalizar de fora da área para nova defesa do goleiro paranaense.

Aos 21 minutos, foi a vez de o Furacão ameaçar. Após confusão na defesa entre Thiago Maia e David Luiz, Pablo garantiu a posse de bola para o Athletico e lançou Cuello, que finalizou nas mãos de Matheus Cunha. O esforço do time paranaense deu resultado aos 26 minutos. Depois de finalização de Vitor Bueno, a bola desviou em Pedro e dificultou a defesa de Cunha, que soltou o rebote nos pés de Cacá, que não desperdiçou a chance de abrir o placar no Klebão.

Em desvantagem e ouvindo uma mescla de vaias da torcida e cantos pedindo a virada, o Fla só chegou com perigo aos 37 minutos, quando Gerson avançou pela esquerda e cruzou para a grande área, mas a bola foi desviada para escanteio pela defesa do Furacão. Na marca de 44, após nova cobrança de escanteio, Léo Pereira cabeceou e Madson tirou em cima da linha para afastar o perigo.

Na segunda etapa, a primeira chance veio com o Athletico. Aproveitando sobra da cobrança de escanteio, Zapelli bateu forte, mas a bola foi por cima do travessão de Matheus Cunha. Aos 9, Cebolinha cobrou falta na barreira e a bola sobrou para Gerson, que cruzou para a segunda trave, mas Léo Pereira e Gabigol se embolaram, perdendo a oportunidade do empate.

Sem personalidade em campo e esbarrando na defesa paranaense, a situação do Flamengo piorou após a expulsão de Gabigol. Aos 19 minutos, o camisa 10 acertou uma cotovelada em Cuello e foi advertido com o cartão amarelo. Porém, após revisão do árbitro com apoio do VAR, o amarelo foi anulado e Gabriel recebeu o vermelho direto.

Se no primeiro tempo o alvo dos xingamentos da torcida capixaba foi David Luiz, na segunda metade da partida o técnico Jorge Sampaoli ouviu as reclamações calorosas no Kleber Andrade.

Aos 28, Esquivel avançou pela esquerda e cruzou para Pablo, que cabeceou com liberdade dentro da pequena área. Apesar da bela jogada, Matheus Cunha cresceu diante do atacante e impediu o segundo gol do Furacão. No minuto seguinte, Gerson fez jogada pelo meio e lançou Pedro, o atacante finalizou no ângulo de Léo Linck, mas o arqueiro garantiu a defesa.

Aos 38, o Furação consolidou a vitória. Willian Bigode tentou passe para Pablo e Léo Pereira cortou, mas Alex Santana aproveitou a sobra para finalizar de primeira no canto de Matheus Cunha. Sem esperança de conseguir reverter o placar, o rubro-negro carioca ouviu mais vaias e gritos de 'time sem vergonha'.

Quando tudo parecia resolvido, aos 47 o juiz marcou pênalti para o Athletico após falta de Everton Ribeiro em Rômulo. Vitor Bueno foi para a bola e bateu forte no canto direito de Cunha, sem dar chances ao goleiro carioca.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Allan/Igor Jesus) e Léo Pereira; Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo (Éverton Ribeiro) e Everton Cebolinha; Gabi e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli;





Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Allan/Igor Jesus) e Léo Pereira; Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo (Éverton Ribeiro) e Everton Cebolinha; Gabi e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli; Athletico-PR: Léo Linck; Esquivel, Thiago Heleno, Cacá e Madson (Bruno Peres); Hugo Moura (Alex Santana), Zapelli (William) e Erick; Cuello (Rômulo), Pablo e Vitor Bueno. Técnico: Wesley Carvalho;