Elenco do Flamengo chega em Vitória, não atende torcida e vira alvo de protestos

O elenco do Flamengo já está no Espírito Santo. A delegação rubro-negra chegou na noite desta terça-feira (12) em Vitória, onde vão dormir para na quarta-feira (13) enfrentar o Athletico-PR no Kleber Andrade, Cariacica, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Sem contato no aeroporto, os torcedores marcaram presença na entrada de um hotel na Praia do Suá, onde o time está hospedado. Porém, os jogadores, ao chegarem no hotel, passaram direto para o saguão e não atenderam os torcedores.
Diversas pessoas estiveram desde cedo na porta do local para receber o elenco rubro-negro, que disputa a sua segunda partida no Espírito Santo em 2023 - a primeira foi no empate em 0 a 0 contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, em janeiro. Logo na chegada, os primeiros a descer do ônibus foram os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram recebidos com hostilidade pela torcida do Flamengo.
Logo depois, os jogadores do clube desceram do ônibus, mas não pararam para atender os torcedores que estavam na expectativa de tirar foto ou receber um autógrafo, e esperaram desde cedo para isso. "Isso é uma vergonha, a gente veio aqui fazer uma festa e eles deixaram a gente falando sozinho, ainda mais triste para mim, que é a minha primeira vez e eu não consegui nenhum autógrafo", afirmou Vinicius Silva, que estava aguardando ansiosamente pela chegada dos atletas.
Partida no Klebão
Apesar dos protestos, a torcida do Flamengo tem compromisso com o time nesta quarta-feira (13). O Fla enfrenta o Athletico-PR no estádio Kleber Andrade, Cariacica, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos já foram comercializados, portanto, a expectativa é de casa cheia. O retrospecto do clube no estádio é favorável: são 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
Além disso, o jogo é importante para a confiança do elenco. No próximo domingo (17), o Rubro-Negro Carioca enfrenta o São Paulo pela primeira partida da final da Copa do Brasil. O jogo no Espírito Santo pode ser decisivo para aumentar a confiança do grupo e dar ritmo para alguns jogadores, que ficaram muitos dias sem atuar devido à parada para a Data-Fifa.