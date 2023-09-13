Elenco do Flamengo chega em Vitória, não atende torcida e vira alvo de protestos

Logo depois, os jogadores do clube desceram do ônibus, mas não pararam para atender os torcedores que estavam na expectativa de tirar foto ou receber um autógrafo, e esperaram desde cedo para isso. "Isso é uma vergonha, a gente veio aqui fazer uma festa e eles deixaram a gente falando sozinho, ainda mais triste para mim, que é a minha primeira vez e eu não consegui nenhum autógrafo", afirmou Vinicius Silva, que estava aguardando ansiosamente pela chegada dos atletas.