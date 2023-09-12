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No Maracanã

Conmebol inicia venda de ingressos para a final da Libertadores 2023

A decisão do principal torneio da América do Sul volta ao maior estádio do Rio de Janeiro após três temporadas com ingressos entre R$ 260 e R$ 1.300
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 set 2023 às 14:30

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 14:30

Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã
Taça da Libertadores será disputada no dia 04 de novembro, no Maracanã Crédito: Conmebol/Divulgação
A decisão da Libertadores ainda não está definida, mas a Conmebol inicia nesta terça-feira (12) a venda de ingressos para a final.
Alejandro Domínguez, presidente da entidade, anunciou que a comercialização dos ingressos começa nesta terça, às 15h (de Brasília). O dirigente afirmou que mais detalhes serão divulgados nas redes sociais da Conmebol.
A grande final da Libertadores acontece em 04 de novembro, no Maracanã. O horário da partida ainda não foi confirmado pela entidade.

A decisão do principal torneio da América do Sul volta ao maior estádio do Rio de Janeiro após três temporadas. Na ocasião, em janeiro de 2021, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na final da Libertadores de 2020.
Pelo menos um clube brasileiro estará no confronto. Fluminense e Internacional fazem uma das semifinais, garantindo a presença nacional. No outro lado da chave, Palmeiras e Boca Juniors disputam uma vaga na decisão. Os jogos de volta da fase atual estão marcados para 04 e 05 de outubro.

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